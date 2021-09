Salinas sobre estudio que revela caída de anticuerpos tras vacunación: "Son datos crudos" y "preliminares"

"Nosotros hemos tomado decisiones en base a eso, como la tercera dosis", pero no es bueno difundirlo "hasta que no esté la totalidad del estudio terminado", dijo.

Desde antes de empezar la vacunación contra el Covid-19, el Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó con el estudio para ver el impacto que tenía en la población uruguaya la inoculación.

El estudio es con 1.000 personas a quienes se les tomó los valores antes de la inoculación para asegurarse que no hubieran tenido la enfermedad y por lo tanto anticuerpos naturales. Luego se hizo un seguimiento tras la vacunación, tanto con Pfizer como con Sinovac, cada 30 días.

De acuerdo a lo que informó el diario El País este miércoles, los resultados preliminares demuestran que desde el primer mes de completada la inmunización con Pfizer al segundo, un tipo de anticuerpos desciende 30%.

Consultado sobre este tema, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que se trata de "un estudio que está en curso".

Sobre la investigación, dijo que hay resultados "preliminares" que muestran "que ambas plataformas generaron distinta cantidad de anticuerpos circulantes, que no es la única forma de inmunidad. Luego están las células B, que son capaces de replicar y hacer nuevos anticuerpos, y además está la inmunidad celular, mediadas por células T".

"En base a esa información y en base a que esa plataforma a virus inactivado (la vacuna de Sinovac) generaba menos cantidad de anticuerpos, fue que decidimos la tercera dosis", explicó. Fue el "seguimiento longitudinal" a la vacuna de Pfizer, que mostró "una caída proporcionalmente similar a la de virus inactivado", pero "si bien eso ocurre, mantiene un nivel elevadísimo de anticuerpos". "Pero es cierto que ha disminuido, por eso se autorizó ya la vacunación en las personas mayores de 60 años", agregó.

Salinas dijo que "muy pocos países" han hecho este estudio, y que en Uruguay se hace "con un gran esfuerzo". En ese sentido apuntó: "Nosotros hemos tomado decisiones en base a eso, como la tercera dosis", pero no es bueno difundirlo "hasta que no esté la totalidad del estudio terminado". "Son datos crudos, sirven para tomar decisiones, pero sirven más en la interna y no que alguien haga una interpretación ligera", sentenció.