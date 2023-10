"Salió apresurado el tema de las candidaturas": Viera todavía no decidió si competirá en la interna colorada y espera por apoyo de Batllistas

Hasta el momento, ya hay al menos tres nombres sobre la mesa colorada; no obstante, el ministro de Turismo no tiene obligación de renunciar.

Hace algunos meses, el ministro de Turismo y dirigente Tabaré Viera había dicho que esperaría hasta octubre de este año para decidir si competiría o no en la interna de su partido para ser el candidato a presidente del Partido Colorado en octubre de 2024. Sin embargo, Viera afirmó este martes que “todavía” no es momento para pronunciarse y criticó que la campaña electoral llegó de forma “apresurada”.

“Decidimos no decidir todavía. Entendemos que salió demasiado apresurado el tema de las candidaturas y de las campañas electorales. Todavía queda mucho tiempo por delante en la gestión, que es realmente para lo que estamos comprometidos”, afirmó Viera en entrevista con el programa Desayunos Informales.

Hasta el momento, ya hay al menos tres nombres sobre la mesa colorada: el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez; el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva -ambos deben renunciar antes del 27 de octubre para poder competir en las elecciones-; y el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara.

A esa lista podría sumarse Viera en las próximas semanas. “Cuando las elecciones se adelantan, todo empieza a presionar hacia determinadas definiciones. Antes de fin de año lo voy a resolver, va a ser en los próximos 30 días seguramente”, apuntó.

¿Por qué en ese plazo? Porque en esos días espera Viera que se pronuncie formalmente el sector Batllistas sobre el asunto. “Es verdad que hay varios dirigentes importantes de Batllistas que me han venido a ver y planteado el tema. Yo no me voy a autoproclamar, por eso estoy en consultas. Y habrá una instancia institucional donde Batllistas va a decidir su apoyo, su definición”, dijo el ministro al respecto.

En cualquier caso, Viera adelantó que sí planea renunciar a su cargo a inicios del 2024 para abocarse a la actividad política. “Aquellos que aspiren a ser candidatos al Parlamento deben renunciar porque están inhibidos, pero ese no es mi caso. Igualmente, yo no tengo esa inhibición, por lo tanto no está planteado que renuncie. Pero sin inhibición, me parece que cuando uno está en plena campaña no puede estar en una responsabilidad como un ministerio, así que más o menos en marzo iremos orejeando, ya se lo he dicho al presidente. Cualquiera sea la postulación que esté confirmada, yo voy a hacer campaña electoral, soy un hombre político, por lo tanto renunciaré”, dijo.

“Me siento fuerte y con ganas si se dan las circunstancias. Y tengo la experiencia, capacidad, equipos, una forma de hacer política que en general me ha caracterizado que es trabajar en equipo y tender puentes. Estoy con un diálogo interno, escuchando opiniones”, agregó.

Consultado sobre cómo va la interna de su partido y cómo espera que sea su próximo desempeño electoral, Viera respondió: “El Partido Colorado está muy bien y fuerte. No ha votado bien de acuerdo a sus resultados históricos, y no estamos contentos, pero es un partido vivo no por sus votos sino por su estructura. A través de sus sectores está muy vigoroso. Creo que el Partido Colorado va a crecer, y creo que es imprescindible para que la coalición vuelva a ganar. Creo que es bueno que haya muchos candidatos. Uno de los problemas que ha tenido el partido fue la dificultad para hacer la renovación de los viejos líderes”.

“La coalición hizo lo que pudo. Nació en pocos días de cara a la segunda vuelta. Hay que avanzar para que no se debatan algunas cosas públicamente, y para ir a la coalición a nivel departamental”, agregó.