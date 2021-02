Salud Pública recomendará no darse al mismo tiempo las vacunas contra el coronavirus y la gripe

Además pedirá que no se vacunen quienes se hayan infectado hasta tres meses antes.

La recomendación de separar las vacunas de Covid y gripe por lo menos por dos semanas, se debe a que los técnicos no saben qué ocurre con la conjunción de ambas.

"Se recomienda separarlas y para que no haya errores programáticos una buena medida es defasarlas entre ella. No es que haya inconvenientes, pero no tenemos los datos y ante esa situación es mejor tomar ese tipo de medidas", dijo la Dra. María Moreno, de la comisión asesora de vacunación del MSP.

Las alergias severas son, hasta ahora, la única contraindicación que tienen las vacunas. Son esas alergias que provocan reacciones inmediatas.

"Lo que se recomienda es evaluar, y solo para la de Pfizer y Moderna, que son las que han demostrado este tipo de cosas, evaluar el costo beneficio. Es decir, si realmente esa persona va a estar muy expuesta y necesita vacunarse, quizá se recomienda hacer la vacunación en donde esté contenido y si tiene una reacción alérgica pueda ser inmediatamente atendido", expresó Moreno.

No hay contraindicación para quienes ya tuvieron Covid-19. "Lo que se exhorta es que esas personas que tuvieron la infección no se vacunen hasta pasados los 90 días, en el entendido de que esas personas ya están protegidas por al menos 90 días y posiblemente más por la infección natural", explicó la especialista.