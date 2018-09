Sanabria ante la Justicia: “Tengo claro lo que hice y lo que no hice con Cambio Nelson. Cuando salga, voy a presentar denuncias penales”

El exdiputado colorado, procesado con prisión, declaró ante la Justicia de Concurso por un reclamo de un médico que depositó en Cambio Nelson.

El exdiputado colorado (Maldonado) Francisco Sanabria declaró como testigo ante el Juzgado de Concurso: un médico reclama por un depósito de más de 840.000 dólares que realizó en Cambio Nelson, casa cambiaria de la que Sanabria era propietario.

Sanabria explicó que, tras la muerte de su padre, el exsenador colorado Wilson Sanabria, tomó las riendas del negocio por un lapso de un año y pocos meses.

“Yo perdí absolutamente todos mis bienes. El cambio, el campo, la lechería, el estudio jurídico”, afirmó, según recoge El País, y agregó: “Heredé la empresa y también un socio, Nelson Calvette. Él tenía su clientela. En sus tarjetas decía que era director. En otras señalaba que era propietario. Nada se modificó de lo que acordaron Nelson Calvette y mi padre cuando crearon la empresa hace 20 años. La dirigía Calvette”.

El exdiputado fue procesado con prisión por libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica. Además, la Justicia de Crimen Organizado también lo procesó por lavado de activos.

“Nunca manejé el sistema. Eso lo hacía Calvette y la gente del Tesoro. Ellos tenían las claves de acceso al sistema. (…) Tengo claro lo que hice y lo que no hice con Cambio Nelson. Aporté más de una decena de millones de dólares hipotecando bienes y no se dio satisfacción a todos los clientes. No sé qué se hizo con ese dinero. Hay otras personas que gozan de bienes que deberán justificar cómo los obtuvieron. Cuando salga en libertad voy a presentar denuncias penales”, afirmó Sanabria.