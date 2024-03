Sánchez tildó de "nostálgicas" las palabras de Manini sobre el Pit-Cnt; "es muy autoritario decir: 'tú sos democrático y tú no'", criticó

"Los autoritarios cuando utilizan el eufemismo de la democracia es para decir que los que no piensan como yo no deben pertenecer", criticó el senador.

El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez criticó este viernes al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, luego que éste afirmara que el Pit-Cnt se encuentra dentro de una lista de “instituciones antidemocráticas” con "altísima incidencia" en el país y que las Fuerzas Armadas significan para ellas un "freno" para eventuales "desbordes".

"Mucha naftalina, mucha naftalina", comenzó su respuesta Sánchez en rueda de prensa desde Canelones, a donde asistió al acto despedida de Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones.

Sánchez consideró que Manini tiene "errores de concepto" en sus dichos. Primero, dijo, que "las Fuerzas Armadas no están para la seguridad interna".

"La doctrina de la seguridad nacional es muy perversa y es la que nos enfrenta. Es la que generó que perdiéramos la democracia, las libertades, que permitió que se torturara, violara y matara personas. Las Fuerzas Armadas están para la defensa nacional y se tienen que quedar en esa área", enfatizó.

En segundo lugar, aseguró que "es muy autoritario decir que 'tú sos democrático, tú no sos democrático'".

"Los autoritarios cuando utilizan el eufemismo de la democracia es para decir que los que no piensan como yo no deben pertenecer. Es un gran error porque democracia es convivencia. Son demasiado nostálgicas las declaraciones de Manini Ríos", cerró.

Sobre las palabras de Manini también se manifestó el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, quien aseguró que el líder de Cabildo Abierto " hace una apología del golpe de Estado".

Tras las declaraciones de Manini publicadas este jueves por el semanario Búsqueda, que fueron hechas en el marco de un encuentro partidario, el senador cabildante se rectificó y dijo que el Pit-Cnt "como institución no es antidemocrática", pero "tiene elementos que tienen poco apego a la democracia".

Orsi y autocrítica

Sánchez también dedicó elogios a Orsi, el precandidato del Frente Amplio al que respalda el Movimiento de Participación Popular (MPP), y enfatizó que "transformó" Canelones en sus "casi dos décadas" como secretario general e intendente.

"Venimos de diez años donde no hemos progresado en temas importantes (a nivel nacional). Perdimos el gobierno por no hacer las cosas bien. En seguridad ni que hablar, hoy es un desastre no nos podemos acostumbrar a eso. El gobierno decía que tenía una solución fácil, hay que ponerse a trabajar de otra manera", mencionó, con cuestionamientos también al segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020).

"El último periodo de gobierno tuvimos muchas dificultades. Nosotros no volvemos para ser más de lo mismo", cerró.