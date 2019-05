Sanguinetti afirmó que el país está “discutiendo anécdotas y no grandes ideas”

El ex presidente advirtió que hay una "crisis de la seguridad social" que lleva a una "situación de riesgo" para la economía.

“Para mí el gran rescate es el de las ideas generales. El país está discutiendo anécdotas y no grandes ideas, y el debate hoy es el de las grandes ideas”, dijo Sanguinetti.

En ese “debate de las grandes ideas”, el expresidente incluyó, como ejemplos, el sistema de salud, el problema de la droga que, dice, afecta al país “mucho más de lo que se habla”, y la inseguridad, la principal preocupación de los uruguayos desde hace una década.

Batllistas, su sector político, cerró este martes el ciclo “ideas para el gobierno”, que presentaron once equipos técnicos y servirán de insumo para la elaboración del programa de gobierno del Partido Colorado después de las elecciones de junio.

“Fundamentalmente lo que estamos rescatando es lo que consideramos la esencia del Partido Colorado, que es la responsabilidad ante el Estado. Por eso hablamos de rescatar el equilibrio fiscal, de reformar la seguridad social y no hacerla nuevamente pasto de la demagogia, y a su vez también estamos resaltando nuestras causas sociales, que son la médula misma del batllismo”, expresó el precandidato colorado.

Sanguinetti afirmó que hay una “crisis de la seguridad social”, que pone en riesgo la situación económica del país.

“En el país desgraciadamente no hay una real conciencia del riesgo que se corre. Una situación económica que se puede deteriorar si no se hace lo que hay que hacer para controlarla. Hoy no estamos en una situación de quiebra, pero sí estamos con un Estado hipotecado”, sentenció Sanguinetti.