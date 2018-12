Sanguinetti aseguró que el país está hipotecado y que vendrán años difíciles para equilibrar las cuentas

A través de Facebook Live, el ex mandatario aseguró que la economía, la educación, la seguridad y el empleo hoy son las prioridades para el país.

Sentado en el patio de su casa el expresidente empezó respondiendo qué hará esta noche. “Voy a pasar acá en mi casa. Tiraremos los fuegos artificiales como siempre, sé que son riesgosos pero me cuido. Si se toman medidas no pasa nada, pero hay que tomar medidas”, dijo el ex presidente.

Sanguinetti luego respondió sobre temas políticos. No dio un nombre como posible ministro de Economía porque dijo que hay varios. Incluso muchos exministros que lo acompañan.

La economía será una de las prioridades, aseguró. “Lo primero que le digo, muy clarito. Acá no vamos a cometer el pecado de Macri de no decirle a la gente la verdad. La verdad es que este país está hipotecado y hoy no habría un peso más para nadie. Por eso hoy están hipotecadas actividades tan importantes, como el arroz, la lechería, la vitivinicultura. No les dan una mano porque agotaron el crédito. Teníamos 13 mil millones de dólares y hoy tenemos 40 mil millones de dólares y en los años de bonanza en vez de ahorrar, gastamos. En lugar de reducir la deuda, la aumentamos. La gran prioridad es equilibrar las cuentas para poder seguir atendiendo las obligaciones”, dijo el político colorado.

Sanguinetti dijo que también la educación requerirá un plan de mejora y también la seguridad. “El sociólogo Leal es un emblema, ya no es un policía el que está al frente. El gran vengador es un sociólogo. Es una novedad. ¿Qué quiere decir? ¿Fracasaron los policías? ¿Relegaron a Layera? Es el mismo que hace diez años hablaba de una sociedad responsables, estaban todas esas teorías garantistas, ahora llegaron los operativos policiales. Les costó diez años aprender esto. Yo creo que el enfoque es mucho más global y colectivo. Requiere otros esfuerzos, tocar otras cosas. Además seguimos con el debate dentro del gobierno del Código del Proceso Penal. Yo creo que se ha aplicado horrible”, dijo Sanguinetti.

Para el ex presidente el nuevo Código del Proceso Penal se aplicó horrible, las penas son negociadas y ello repercute en la seguridad.

El expresidente reconoció dos aspectos positivos a los gobiernos del Frente Amplio: el cuidado ambiental con las pasteras y la difusión de los riesgos del tabaquismo. Pero fue crítico con el manejo de la regulación de la marihuana. “Una cosa es legalizar y otra cosa es bendecirlo y recomendar. Todo esto se ha plantado tan mal que los muchachos lo toman como una recomendación”, expresó.

En materia de empleo aseguró que la reactivación pasa por invertir, dar estímulos y buscar cómo obtener mejores resultados y pidió trabajar para evitar que los jóvenes se vayan.

A seis días de cumplir 83 años, el expresidente aseguró que este fue un año complejo en el que tuvo que volver a la actividad política más intensa pero que no se arrepiente.