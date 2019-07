Sanguinetti aseguró que Robert Silva no está impedido constitucionalmente para ser candidato a vicepresidente

El ex presidente lo diferenció del debate que se dio en relación al exvicepresidente Sendic.

“Todo ciudadano tiene el derecho a ser candidato, ser elector y ser elegible, salvo una norma que se lo prohíba expresa y claramente. Acá lo que la Constitución prohíbe es ser candidato a legislador. Y la Constitución es precisa: cuando habla de presidente habla de presidente, cuando habla de vicepresidente habla de vicepresidente, cuando habla de legislador habla de legislador, de modo que aquí no se puede quitarle el derecho a alguien cuando no hay una norma precisa”, dijo Sanguinetti.

El expresidente dijo que este caso “no tiene nada que ver” con la discusión que se dio por el subsidio para Raúl Sendic, y si el vicepresidente es también legislador.

“¿Por qué? Porque el vicepresidente es vicepresidente de la República y ejerce funciones legislativas, sin dudas. Como también las ejerce el presidente como colegislador, que puede vetar una ley, o los ministros que pueden ir al Parlamento a hablar. Es un sistema mixto el nuestro. Y en ese carácter, el cuerpo, el Parlamento o el Senado mismo pueden disponer que tenga auto y chofer, o no, o que tenga derecho al subsidio o no, según lo que se quiera, pero eso es anecdótico, o complementario, o secundario. Lo que importa es si tiene el derecho o no tiene el derecho”, sentenció el expresidente.