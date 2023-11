Sanguinetti auguró que "Milei pueda estabilizar la situación" y subrayó que a Uruguay le conviene una "Argentina estable y próspera"

"No dudo de que las relaciones con Argentina van a ser buenas como lo precisamos todos", expresó el expresidente.

El expresidente y actual secretario del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, calificó el triunfo de Javier Milei en Argentina como "un fenómeno casi revolucionario" y analizó "las razones determinantes" de su éxito.

¿Por qué ocurre esta "sorpresiva" ventaja que obtiene el líder de La Libertad Avanza? "Está claro que pesó la crisis económica, que a la gente la inflación la tiene enloquecida y también el hartazgo político, el modo de hacer política abusivo que era el kirchnerismo, que él definía como la casta", respondió a Telemundo el líder colorado.

"Segundo, quien gana es un outsider. Es decir, no tiene Parlamento, tiene una pequeña bancada, no tiene gobernadores, no tiene ni sede partidaria. Es una figura que arrancó como un agitador contra la política tradicional y termina hoy en la presidencia, con todo lo que significa esta situación", expresó.

Según Sanguinetti, el tercer plano tiene que ver con "la gobernabilidad". En este sentido, explicó: "Él propone un programa radical que difícilmente tenga la posibilidad de llevarlo adelante en cuanto no tiene una mayoría parlamentaria, tendrá que discutir mucho para lograr privatizaciones de entes o algo así".

Sin embargo, reconoció que otras promesas de su campaña serán más fáciles de llevar adelante. Y recordó que pese a que hoy se celebran las elecciones y que la democracia funcionó, no hay que olvidar que "Argentina está arriba de un volcán económico" y que Sergio Massa "lo agravó mucho más".

Por eso, adelantó que "hay una navegación incierta". Opinó, asimismo, que "otra cosa importante es la dimensión internacional".

En esta línea, aseguró que la victoria de Milei "repercute hacia el Mercosur". ¿Quiere decir que va a haber un cambio en otra dirección? "Probablemente sí, probablemente no. Pero en todo caso la geografía interna del Mercosur cambió", contestó.

¿Qué le conviene al Uruguay? "Una Argentina estable, próspera. No una Argentina incierta, no una Argentina como hoy que nos enloquece con los precios porque está -aunque parezca absurdo decirlo- más pobre que el Uruguay", aseguró.

"Uno desea que a la Argentina le vaya bien, que Milei pueda estabilizar la situación y llevar adelante su programa", indicó. Pero admitió que las condiciones son "muy complejas desde el punto de vista del manejo institucional".

Para Sanguinetti, Uruguay siempre tiene que cultivar todas sus relaciones internacionales, pero Brasil y Argentina "tienen que ser la prioridad". Y reafirmó: "No dudo de que en lo internacional vamos a tener buenas relaciones".

"Tampoco hoy la teníamos muy malas, no eran muy buenas porque teníamos una diferencia de criterio muy fuerte en lo económico y en el Mercosur. Desde ese punto de vista creo que vamos a estar más cerca", opinó.

"¿Cuánto de eso vamos a lograr llevarlo al Mercosur con un Brasil en otra posición? No lo sé. Pero, en todo caso, no dudo de que las relaciones con Argentina van a ser buenas como lo precisamos todos", cerró.