Sanguinetti criticó campaña contra la LUC y Pereira dijo que es “un gran avance, porque hasta ahora nadie había querido debatir”

Luego de las críticas que el expresidente Julio María Sanguinetti realizó a la Comisión Nacional Pro Referéndum, que busca habilitar un referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, le respondió a través de un comunicado en el que planteó: “Se trata de un gran avance de la campaña, porque hasta ahora nadie había querido debatir sobre los alcances de la LUC”.

Para Pereira, el “tono” de la columna del exmandatario en el Correo de los viernes de hoy “no se corresponde con la realidad con la que se viene desarrollando el intercambio fraterno en la sociedad uruguaya”.

“No existe ningún riesgo para la democracia cuando se convoca al cuerpo electoral a pronunciarse, todo lo contrario”, planteó el presidente de la central sindical, que añadió: “El intercambio y la democracia, se fortalecen en el pluralismo”.

“Pero bienvenido el debate, incluso con chicanas, bienvenido el intercambio democrático, y tal vez no haya que olvidarse en el debate de la regla fiscal, los desalojos exprés, la posibilidad de que los colonos no vivan en las tierras que les son otorgadas, los cambios en el régimen de adopciones”, expresó Pereira.

El presidente del Pit-Cnt comentó: “Es necesario en un país que construyeron derechos, respetarlos, la democracia directa no se le puede llamar desestabilizadora, el debate democrático no puede ser superado por artimañas políticas, y mucho menos evitar los debates de fondo. A mí particularmente me han invitado a debatir y luego el debate se ha suspendido porque los legisladores de la LUC no han aceptado”.

Por otra parte, dijo que las declaraciones de Sanguinetti son “injustas e imprecisas” pero “infinitamente mejores al silencio que reinaba hasta ahora y permiten sacar una conclusión, estamos en el camino de alcanzar las firmas necesarias para derogar 135 artículos de la LUC”.

El secretario general del Partido Colorado había planteado: "No les va bien, pero anuncian todos los días cifras publicitarias de presuntas firmas obtenidas", lo cual fue respondido por Pereira. “Es evidente que las 450.000 firmas están, tenemos hasta el momento algunos estudios de opinión pública dan cuenta de que es posible llegar a las 700.000, todas recolectadas en pandemia, y en ese caso el debate será necesario para que el pueblo pueda decidir”, aseveró.

Para el presidente del Pit-Cnt los dichos de Sanguinetti “inauguran una nueva etapa, la LUC tiene quien la defienda públicamente. El debate público va a permitirnos conocer como sociedad sus contenidos y sus alcances”.