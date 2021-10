Sanguinetti criticó el eslogan de la campaña contra la LUC: "¿Es la patria contra la antipatria, como en la época del franquismo?", afirmó

El expresidente condenó que los promotores del referéndum planteen que "la LUC no es Uruguay".

La campaña presentada por la Comisión Nacional por el Sí para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración fue cuestionada por el secretario general del Partido Colorado y expresidente de la República, Julio María Sanguinetti.

Sanguinetti dijo que aunque el debate puede ser apasionado, no se puede hacer afirmaciones falsas. "Naturalmente los debates son apasionados y está bien que sean, lo que no está bien es que se digan cosas que no son. No se puede hablar de que se privatiza la escuela porque no resiste el menor análisis", afirmó.

"A mí en lo personal lo que me hirió, lo digo honestamente, es que la LUC no es Uruguay. ¿Alguien invoca el monopolio de la patria?, ¿es la patria contra la antipatria, como en la época del franquismo? ¿Qué es esto?", agregó Sanguinetti.

Esta semana dirigentes oficialistas salieron a criticar un spot de los impulsores de la iniciativa contra la LUC, que asegura: "No voy a dejar que privatices la escuela pública a la que van mis hijos ni que un político decida más sobre su educación que su maestra".

"LAS FAKE NEWS en la campaña del Frente Amplio y el PIT CNT aumentan. Ahora parece que la LUC privatiza la escuela pública. ¡No tienen vergüenza!", escribió el diputado colorado Felipe Schipani. En tanto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, compartió el mensaje del representante del Partido Colorado y sumó: "Este spot es en serio??? Parece que están decididos a quebrar todas las normas éticas y mentir sin límites".

Graciela Bianchi, senadora blanca, también se refirió a la pieza de la campaña de la Comisión Nacional por el Sí: "La mentira es directamente proporcional a los intentos de detener los cambios aprobados por la ciudadanía en 2019", afirmó.