Sanguinetti: el FA pide la renuncia de Cardoso para "tapar" Gas Sayago y Antel Arena

El secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, respaldó al ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien a su entender se vio envuelto en un "episodio que ha tenido una repercusión desmesurada".

Para Sanguinetti, la oposición “está procurando tapar las noticias que han salido de Gas Sayago, del Antel Arena" al pedirle la renuncia al secretario de Estado. "Salen pidiendo renuncias, que es la renuncia de la semana, porque ahora (el Frente Amplio) está dedicado a pedir renuncias últimamente", dijo este viernes a radio Universal.

Las llamadas entre Cardoso y Fernando Pereira, el excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, quedaron registradas a partir de escuchas telefónicas que facilitaron la imputación del jerarca policial por cinco delitos. El fiscal Jorge Vaz aclaró que no investigará al ministro, ya que no cometió ningún delito, y el presidente Luis Lacalle Pou dio el tema por "liquidado". Sin embargo, el Frente Amplio considera que las "solicitudes particulares" de Cardoso a Pereira son muestra de corrupción pública y por eso pide su renuncia.

En diálogo con Universal, Sanguinetti recordó que el fiscal aseguró que Cardoso no cometió ningún delito. Por eso dijo que no entiende "mucho" por qué Vaz hizo público el contenido de las escuchas.

"Son conversaciones que tuvo con este funcionario de la policía (Pereira), por cosas que no eran de beneficio personal, todo lo contrario. Porque si hay una picada y hay ruido, ¿a quién se va a llamar? Se llama a la Policía, no a Salud Pública", afirmó el expresidente.

"Si el fiscal dice que no hay nada para perseguir y el fiscal de Corte (Jorge Díaz) lo ratifica, me parece que el asunto no da para más”, zanjó Sanguinetti.

Cardoso integra el sector Batllistas del Partido Colorado, liderado por Sanguinetti.