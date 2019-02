Sanguinetti, Lacalle y el oficialismo se posicionaron contra la reforma propuesta por Larrañaga

Los líderes nacionalistas y colorados reconocieron el esfuerzo y el procedimiento democrático.

Luis Lacalle Pou expresó al respecto:

“Lo primero que hice es felicitarlo por el esfuerzo. Segundo, está claro que hay una reacción popular muy fuerte para manifestarse en contra de la inseguridad pública. Tercero, la población en octubre va a decidir si genera o no más herramientas para combatir la inseguridad. Cuarto, yo creo que hoy con las herramientas que tenemos, con la Policía que tenemos, con el presupuesto que tenemos, con el armamento que tenemos, alcanzaría. Si se ejerce la autoridad, si se respalda a la Policía, si se cambia el despliegue táctico, si se vuelve a las comisarías, yo creo que alcanza”.

Por su parte, el líder colorado Julio María Sanguinetti expresó:

“Tengo la mayor simpatía con la intención de la campaña. Como he explicado otras veces yo no la firmé por posiciones jurídicas que tengo desde siempre. Creo que hay materias que no son de la Constitución que son de la legalidad. En nuestro partido y en el movimiento Batllista dimos libertad, que cada uno opinara lo que quisiera y de hecho mucha gente la firmó. Vuelvo a decir, reconozco la buena intención y además el procedimiento democrático”.