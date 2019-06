Sanguinetti opinó que el gobierno tiene derecho a divulgar sus logros pero ha hecho un uso abusivo de las campañas

Mientras tanto, el precandidato frenteamplista Daniel Martínez prepara la presentación de propuestas sobre "desarrollo humano".

Martínez expondrá este martes propuestas sobre educación, vivienda y seguridad, en el marco del ciclo de conferencias que inició la semana pasada, titulado “ideas para el desarrollo”.

“Que en definitiva, la posibilidad de desarrollarse, de alcanzar los sueños, de poder estudiar y poder trabajar en lo que a uno le gusta, no dependa ni del barrio, ni de los apellidos ni del nivel económico de la familia, sino dependa de las ganas, del esfuerzo que cada individuo le ponga”, dijo Martínez.

El expresidente y precandidato colorado Julio María Sanguinetti afirmó que el gobierno ha hecho un uso “abusivo” de las campañas de bien público, en relación a la polémica que generó el spot de Presidencia sobre que Uruguay es el país que mejor reparte la riqueza.

“Eso es abusivo de las libertades, no es bueno, no le hace bien al gobierno, no le hace bien a nadie. Y más para dar un mensaje falacioso, porque no dice que aún en plena crisis de 2002, Uruguay también tenía la mejor distribución de ingreso”, sentenció Sanguinetti.