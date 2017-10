Sanguinetti y las anécdotas sobre dos de los artículos publicados en su nuevo libro

Telemundo charló con Sanguinetti sobre dos de los artículos que están publicados en el libro que presenta este lunes 9 de octubre en la Feria del Libro.

En primer lugar, sobre uno que tiene que ver con su cobertura de la Revolución Cubana para el diario Acción. El ex presidente contó la siguiente anécdota:

“Hablé con Fidel. Una noche me lo encuentro en un ascensor, porque todavía estaba viviendo en un ascensor. Yo lo encontré ahí y me mandé para adentro. Los custodias me pararon, pero dije que era periodista. Y le dije: ‘dígame Fidel, los fusilamientos que todo el mundo discutió. Y bueno, la revolución normalmente tiene fusilamientos que son discutibles pero al juez que se la jugó y lo liberó cuando hizo la revolución…’. ¿Para qué? Una hora y media me tuvo, ya había pasado la media hora”.