Santiago González: "Hubo una brutal agresión y espero que la justicia les caiga duramente"

El director de Convivencia y Seguridad ciudadana del Ministerio del Interior se refirió al episodio ocurrido en Costa Azul y a cómo se están organizando los operativos policiales en el marco del feriado de Carnaval.

Episodio en Costa Azul

Para mejorar siempre hay muchas cosas. El ataque a policía está mal. Sí hay un principio que es que a la policía se le respeta. Creo que en ese instante los policías no llevaban cámaras. Veremos particularmente este grupo. No hay ningún policía en fiscalía por haber agredido. La policía fue golpeada en vez de la policía golpear. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido al revés? Siempre se analiza en cada procedimiento.

Ese video tiene una parte anterior y hay un relato más largo que el video. Hay que estar en el lugar y ver toda la policía. La policía son las personas más investigadas del país. Tenemos una depuración interna que es el control más grande que tenemos. Los operativos se analizan a posteriori. Hubo una brutal agresión y espero que la justicia les caiga duramente porque tiene que ser una señal de que esto no se puede hacer y no se puede hacer en ningún punto del país.

Operativos en Carnaval

Incautaciones de drogas en cárceles

Tenemos un consumo problemático de drogas en todo el país. Adentro y afuera de las cárceles. No hay rehabilitación si cuando sale no hay ninguna preparación. Se duplicó y triplicó la cantidad de todo lo que se agarra en las requisas. En la cárcel estamos trabajando con Cohen para que el que quiera salir de las adicciones pueda. Estamos trabajando en territorio y queremos trabajar en todo el país. También estamos trabajando con el Mides y Dinali. Dentro de las cárceles hoy la realidad de las cárceles a cambió absolutamente. Los privados de libertad están haciendo las camas de siete departamentos. Nosotros queremos ser autosustentables y que los privados de libertad trabajen la tierra. Antes no había arreglo de rejas, ni camas. Los privados de libertad están empezando a tener participación real en el cambio de las cárceles. Estamos trabajando para que los privados de libertad puedan trabajar dentro de las cárceles y vender para afuera. Tenemos la obligación de que salgan mejor porque si salen mejor el barrio va a estar más tranquilo.