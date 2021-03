Santiago Mirazo: "Hay que desacelerar la curva, ya no hablamos de aplanarla porque a esta altura es prácticamente imposible"

El virólogo dijo que la llegada de la variante P1 del Sars-CoV-2 "cambia la situación del país" y aseguró que las medidas "se vuelven más necesarias que nunca".

Tras la confirmación de que la variante P1 del Sars-CoV-2 está en Uruguay, el virólogo Santiago Mirazo señaló que "era un hecho esperable" porque "todas las variantes que han surgido en Brasil han entrado".

El experto dijo que la presencia de la variante P1 es un problema porque en Brasil se ha vuelto dominante en casi todos los estados y señaló que "muy probablemente" también se vuelva dominante en Uruguay.

Respecto a las características de la variante, Mirazo señaló que está confirmado que es más transmisible, pero no se tienen datos respecto a la letalidad. "Los únicos datos reales que tenemos en gran cantidad son de Brasil, y en Brasil hay muchos factores que confuden. Porque allí hay una altísima letalidad, pero no está claro si está asociada a la predominancia de la variante P1 o al gran número de casos de coronavirus. Hasta ahora las evidencias no son contundentes de que sea más letal que la variante anterior", explicó el virólogo.

Respecto a por qué la P1 es más contagiosa que otras variantes, Mirazo explicó: "Los virus evolucionan naturalmente, y cuanto mayor sea el nivel de transmisión y contagios que hay, esa evolución está mas favorecida hacia la aparición de variantes con alguna ventaja. Entonces cuando estas variantes aparecen, claramente se vuelven dominantes. Hasta este momento el virus venía en adaptación, hasta buscar la mejor forma de replicarse. Durante todo ese período que se le dieron las facilidades en algunos países para que ese virus "mejorara". Es un proceso de selección natural".

Mirazo señaló que los departamentos de Río Negro, Artigas y San José, que detectaron la variante P1, han mostrado un crecimiento de número de casos mucho más drástico que el resto de los departamentos. "Esto sugiere que la P1 podría estar jugando un rol ahí", indicó.

El virólogo llamó a los uruguayos a reducir la movilidad y sugirió que deben tomarse medidas más estrictas. "Tenemos una curva descontrolada desde hace un tiempo, y esta semana hubo parámetros que han empeorado más notoriamente que otros, por ejemplo el porcentaje de ingresos a CTI"·, sentenció. "Claramente todo el país está en una situación de deterioro de la situación epidemiológico y se requieren medidas de restricción de los contactos. Hacen falta medidas tendientes a englobar a toda la población tras esa consigna. Ya la responsabilidad individual parece no tener un rol preponderante", agregó.

"Es necesario desacelerar la curva de alguna manera, implicando a la sociedad tras una consigna liderada por medidas de gobierno restrictivas en ese sentido", sentenció Mirazo.

El virólogo pidió a la gente que continúe cuidándose "más que nunca". "Esta variante cambia la situación del país, estamos jugando con otro actor y las medidas se vuelven más necesarias que nunca", sentenció.