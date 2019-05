Sartori le respondió a Vázquez: “en vez de tanta ironía, ¿por qué no se ponen a trabajar un poco más?”

El presidenteVázquez ironizó sobre la propuesta de Juan Sartori de crear 100 mil puestos de trabajo durante su visita a Colonia.

“Proponer puede proponer”, dijo ayer el presidente Vázquez sobre el programa de gobierno del precandidato blanco Juan Sartori. “Capaz que también se puede proponer hacer todas las calles en bajada o que de las canillas salga leche. Ahora, crear 100.000 puestos de trabajo… Nuestros gobiernos crearon 300.000 puestos de trabajo, así que es posible. No es fácil”, dijo el presidente Vázquez en Colonia.

Crear 100.000 puestos de trabajo es lo que propone Sartori en su programa de gobierno. El precandidato del Partido Nacional, de gira por departamentos del interior del país, respondió a los dichos del presidente Vázquez:

“Y de vuelta, el único esquema, lo único que sabe hacer el sistema político tradicional son las críticas, las ironías, y yo digo, en vez de tanta ironía, de hacerse tanto los graciosos, por qué no se ponen a trabajar un poco más. Porque no hay ninguna duda de que los resultados son desastrosos en muchos aspectos. Y hablando de quien hace ironías sobre las promesas de campaña, yo me acuerdo de alguien prometiendo una baja de 30% de las rapiñas, y subieron 50%; me preocupan más los resultados que las promesas; me acuerdo de alguien prometiendo que no iban a subir los impuestos, y subieron como nunca”.