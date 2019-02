Sartori recorrió el norte del país y aseguró que ahí también la principal preocupación es la falta de trabajo

Dijo que en cada ciudad que visitó, la gente mostró su preocupación por la falta de trabajo y aseguró que Uruguay debería orientarse a industrias del futuro.

En la ciudad de Artigas el precandidato nacionalista dialogó con los vecinos sobre los problemas que enfrentan. “Aquí en el norte la gente me dice que falta trabajo y es algo que vengo escuchando en todo el país. Hemos visto últimamente que hay empresas que están cerrando, los puestos de trabajo no se renuevan y la gente queda por el camino. Aquí en el norte que siempre fue una zona de poca actividad, hoy golpeada por un sector agropecuario que está en dificultades, con costos muy altos. Me preguntan por las políticas de fronteras. Todo el mundo tiene claro que del otro lado de la frontera la vida está mucho más barata. Muchos me dicen que se están mudando a Brasil. Esos son síntomas de que algo en nuestro país no está funcionando”, reflexionó el precandidato del Partido Nacional.

Para Sartori habría que reducir la carga impositiva para reactivar la economía y se deberían buscar inversiones extranjeras: “eso pasa también por reorganizar nuestro país hacia industrias nuevas. No solo lo que hicimos en el pasado puede funcionar de vuelta. Podemos orientar a nuestro Uruguay a industrias del futuro, de altas tecnologías. Hoy tenemos una juventud muy capacitada en estos temas y con muchas ganas de hacer. ¿Por qué no generamos un marco jurídico para traer a esas industrias nuevas que se están desarrollando en el mundo entero?”.