Sartori señaló que algunos delincuentes “están mejor en las cárceles que en su casa”

El precandidato nacionalista dijo que en su recorrida por el interior el reclamo que más le hace la población es sobre la seguridad.

Sartori aseguró que durante su recorrida por el interior, la gente reclamó en primer lugar por la inseguridad. Consultado sobre este tema por Telemundo, el precandidato nacionalista dijo:

“El tema es la sensación de impunidad del delincuente. Se ha generado una situación en donde a los delincuentes no les importa, hacen lo que quieren, porque o no los atrapan o si los paran después no los condenan o si van a la cárcel a veces que están mejor que en sus propias casas. Yo creo que respaldando a la Policía fuertemente… hay casos en los que se ve que interviene la Guardia Republicana, se vio en algunos casos como el Chuy, como Dolores. Inmediatamente eso genera disuasión. Tenemos que tener una fuerza pública que tenga autoridad, que genera disuasión y que eso termine con el sentimiento de impunidad que se siente y con crímenes como estos”.