Saúl Aristimuño salió en defensa de Leonardo De León: “El Tribunal de Conducta Política perdió imparcialidad”

El diputado de la Lista 711 acusó al tribunal de "ensañarse" con su grupo político.

El diputado de la lista 711 Saúl Aristimuño fue muy crítico con el fallo del TCP del FA al que acusó de “falto de imparcialidad”:

Acusó al TC de “ensañarse” con su grupo político:

Han habido muchísimas denuncias, denuncias muy importantes sobre otros temas y el tribunal no actuó de oficio ni tomó ninguno de esos temas. Eso es una prueba de que está direccionado en el análisis de nuestro sector, nos sentimos perjudicados.

Dijo que le parece inoportuno el momento en que se dio a conocer el fallo:

Las últimas cuentas nos muestran que estamos en dificultades, que no se superan masacrando a compañeros si no tratando de conquistar a aquellos que manifiestan su indecisión. Me parece absolutamente inoportuno discutir estas cosas en este momento.