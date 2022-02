Schiappacasse tiene Covid-19 y está "sumamente deprimido" en la cárcel, aseguró su abogada

"La mayoría de las cosas que se hicieron virales no son verdad. Nicolás aún no declaró nunca, ni en sede policial ni en Fiscalía", dijo Karen Pintos.

La abogada del futbolista Nicolás Schiappacasse, Karen Pintos, contó que su cliente tiene Covid-19 y está "sumamente deprimido" mientras cumple 90 días de prisión preventiva en la Cárcel de Florida. La jueza determinó esta medida cautelar el 28 de enero, cuando lo imputó por reiterados delitos de tráfico interno de armas, un delito de receptación y otro de porte de arma de fuego en lugares públicos.

En entrevista con "100% Deporte" (Sport 890), la magistrada dio detalles del caso este lunes. La abogada explicó que lo tomó recientemente, luego de representar al conductor y a una de las pasajeras del vehículo donde le incautaron un arma al jugador de fútbol, en camino al clásico de verano del 26 de enero en el Campus de Maldonado.

Schippacasse deberá permanecer en la cárcel hasta fines de abril para cumplir con la medida cautelar. La defensa deberá resolver si va a juicio oral o acepta un juicio abreviado con la Fiscalía, pero Pintos dijo que aún es muy pronto para adelantar qué opciones hay sobre la mesa y qué harán.

El deportista pasó una semana en el Centro de Ingresos del INR, donde solo pudo tener contacto con su abogada, y luego fue a la Cárcel de Florida para cumplir con la prisión preventiva. Sin embargo, ahora está cursando la enfermedad infecciosa y no tiene contacto con nadie del exterior, según su abogada.

"Está muy deprimido, muy mal. Una vez que podamos tener contacto físico con él, vamos a pedir que tenga contención con personal de la salud", afirmó Pintos.

La abogada aseguró que muchas de las versiones que circularon no son ciertas. "La mayoría de las cosas que se hicieron virales no son verdad. Nicolás aún no declaró nunca, ni en sede policial ni en Fiscalía", dijo.

"Nunca declaró. No es verdad, no nombró a nadie. Todo eso forma parte de la fantasía", subrayó la abogada, respecto al contenido de algunos audios que se viralizaron.

Sobre la filmación de la madre de Schippacasse que ingresó por la fuerza y se llevó dos bolsos, Pintos dijo: "Tomó una trascendencia que no es real. Nicolás vive ahí pero la mamá es la titular del departamento. Además eso no tuvo trascendencia, la mamá no fue citada a declarar".

La abogada se reunirá con la fiscal Carolina Dean en febrero.