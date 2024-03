"Se busca que en otros partidos hayan casos similares al de Penadés", dijo Ortuño sobre denuncia contra Orsi

"El Partido Nacional tienen que hacerse cargo de tener una persona que con sus banderas y apoyando su candidatura tiene este tipo de prácticas", dijo el frenteamplista sobre Romina Celeste.

El dirigente del Frente Amplio Edgardo Ortuño acusó a dirigentes de otros partidos de estar "desesperadamente buscando comparar el caso Penadés" con la denuncia contra el precandidato Yamandú Orsi.

"Entiendo que es pesado tener al primer senador de una colectividad política, involucrado, imputado y en la cárcel por delitos tan aberrantes y se busca que en otros partidos haya casos similares. Por suerte no lo hay. Nosotros no generalizamos y no acusamos al partido que pertenecía Penadés en relación a estas prácticas", dijo Ortuño en entrevista con Desayunos Informales. El exsenador blanco Gustavo Penadés está en la cárcel por explotación sexual de menores.

El exdirector de OSE y actual líder de la campaña electoral de la Vertiente Artiguista dijo que se apuesta a una "campaña limpia, basada en propuestas y no en esta campaña sucia con fake news".

¿La denominada "campaña" que mencionan desde el Frente Amplio contra Orsi está orquestada por el Partido Nacional? "Viene anunciada, realizada la acusación y difundida con recursos económicos en redes sociales. No voy a establecer responsabilidades de un partido", respondió.

De todas formas, apuntó a los blancos por Romina Celeste, la militante que a través de redes sociales acusó a Orsi de golpear a una trabajadora sexual en 2014, algo que luego fue denunciado en una seccional policial por una mujer trans. "El Partido Nacional tiene que hacerse cargo de tener una persona que con sus banderas y apoyando su candidatura tiene este tipo de prácticas", lanzó Ortuño.