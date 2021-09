Se cumplieron protocolos en el partido entre Uruguay y Bolivia; trasladaron "observaciones menores" a la AUF

"La gente en definitiva respetó. A la salida del estadio, cuando la gente sale en malón, todo el mundo estaba con tapabocas", dijo el subdirector Pablo Picabea.

El subdirector de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, Pablo Picabea, aseguró que este domingo el público respetó los protocolos sanitarios dispuestos para el partido entre Uruguay y Bolivia en el Campeón del Siglo, que fue el primero de la selección con espectadores desde que empezó la emergencia sanitaria por Covid-19.

El jerarca dijo que le trasladaron a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) "detalles y observaciones menores" luego del encuentro que "no hacen a la seguridad de la gente". Si bien no quiso decir cuáles fueron estos apuntes, precisó que no supusieron violaciones importantes del protocolo.

Además, dijo que será posible hacer modificaciones antes del partido del jueves entre Uruguay y Ecuador.

"La gente en definitiva respetó. A la salida del estadio, cuando la gente sale en malón, todo el mundo estaba con tapabocas. Vimos que hay responsabilidad, hay un compromiso porque la población entiende que la única manera de poder hacer este tipo de eventos es si todos aceptamos las recomendaciones de Salud Pública", afirmó Picabea.

El subdirector reconoció que los estadios de fútbol son un "escenario bastante controlado" en comparación a otros, ya que asiste gente con la pauta vacunal completa. Además, esas personas usan tapabocas en lugares abiertos, a los que generalmente concurren con sus burbujas familiares.

Según Picabea, a "le tranquiliza" la presencia de los inspectores sanitarios porque son un indicio de que se están siguiendo las pautas del Ministerio de Salud Pública.