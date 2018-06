Se cumplió con la restitución de la niña: María y su hija están volando hacia España

La Justicia uruguaya determinó que la pequeña fue retenida ilegalmente en Uruguay y que las acusaciones contra el padre debe dirimirlas un juez español.

Este martes madre e hija llegarán a España luego que la Suprema Corte de Justicia definiera que debía cumplirse con la restitución que reclamaba el padre por retención ilegal.

Las acusaciones que hace la madre al padre, sobre abuso sexual de la pequeña y violencia, serán investigadas en España donde ocurrieron presuntamente los hechos.

El hombre tiene prohibición de acercamiento a ambas, medida que fue dispuesta en coordinación por las justicias de Uruguay y España mientras investigan las denuncias.

Ellas estarán en Barcelona, a unas cuatro horas de Viela, la localidad donde vive el padr e. En esa localidad los habitantes se han movilizado en apoyo al padre y dicen que se trata de una denuncia falsa. En Uruguay la madre ha tenido el apoyo de organizaciones feministas que reclamaron que la Suprema Corte de Justicia impidiera que madre e hija viajaran e hicieron una campaña en redes sociales. Desde que la Corte hace once días no hizo lugar al último recurso, las organizaciones cambiaron la campaña a “María no se va sola”.

Este caso comenzó en abril de 2016 cuando la mujer viajó de Viela, donde vivía con su pareja y su hija hacia Uruguay. Viajó con permiso del viaje pero no volvió en la fecha acordada. Al tiempo de estar en Uruguay presentó una denuncia en España por abuso y violencia contra el padre. El hombre pidió la restitución de la hija. Luego del proceso judicial de más de dos años, se cumple con la restitución.