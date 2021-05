Se empiezan a retomar cirugías no urgentes: anestesistas advierten que el 70% no se van a poder realizar

El vicepresidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico aseguró que hay instituciones que no tienen la logística preparada.

El pasado 4 de mayo el Ministerio de Salud Pública anunció en un comunicado que desde el 17 de mayo se retomarían de manera gradual algunos servicios vinculados a la atención en salud.

En concreto, la cartera afirmó que a partir de este lunes se dará el "restablecimiento gradual de las consultas presenciales en todas las especialidades médicas y quirúrgicas, en un número mínimo de dos consultas por hora".

Además, estableció la obligatoriedad de la realización de estudios diagnósticos invasivos, cirugías de coordinación ambulatorias o cirugía de día, cirugías de coordinación realizadas por técnicas mínimamente invasivas y cirugías de coordinación en general que, a juicio de la Dirección Técnica de la Institución, presenten bajo riesgo de complicación.

El vicepresidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico de Uruguay, Germán Reta, dijo a Telemundo que no todas las instituciones tienen la logística preparada para llevar a cabo cirugías ambulatorias o del día.

"Si estamos hablando el mismo idioma de que la cirugía ambulatoria es la que el paciente se va en el día, hay que tener ciertos cuidados y controles del paciente. Un paciente que esté solo no puede hacerse una cirugía del día o aquel que no puede comunicarse con el centro. Hay ciertas pautas que se deberían haber previsto y que no se ha hecho porque el desarrollo de la cirugía del día o ambulatoria requiere logísticas que no todas las instituciones han mantenido o desarrollado", afirmó Reta.

También sostuvo que en períodos normales las cirugías ambulatorias son solo el 30%, por lo que habrá intervenciones que seguirán quedando postergadas. "El 70% no se van a poder realizar", afirmó.