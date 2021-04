"Se equivocó feo": dirigentes del FA se desmarcaron de las palabras de Michelini

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sostuvo: "No tengo dudas; lo primero es la salud de la gente. No vale todo".

Las declaraciones del secretario político del Frente Amplio (FA), Rafael Michelini, sobre qué pasaría si no se accede a suspender los plazos establecidos en la Constitución para recolectar las firmas que habilitarían el referéndum contra la ley de urgencia -"si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos", dijo a Caras y Caretas en una nota publicada este viernes- generaron el rechazo no solamente del oficialismo sino también de dirigentes del propio FA.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sostuvo: "No tengo dudas; lo primero es la salud de la gente. No vale todo. Me consta que los frenteamplistas queremos reducir la movilidad y que no avalamos la idea de aglomerarnos. No creo que cuanto peor mejor. Cuanto peor siempre es peor".

Alejandro Sánchez, senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), escribió en su cuenta de Twitter: "Infeliz declaración!! No es nuestra posición. Se equivocó Rafael".

El senador Enrique Rubio, en tanto, comentó: "No avalo el planteo q a título personal parece q hizo Rafael Michelini. Seguramente se expresó mal. Pero ningún organismo del FA decidió tal cosa. Tendrá q aclarar".

Por su parte, la diputada Bettina Díaz expresó en la misma red social: "Por acá no es. Cuidarnos entre nosotrxs cuando el gobierno no nos cuida es lo más humano y revolucionario que podemos hacer".

Otro representante, Gustavo Olmos, sostuvo que ni el Frente Amplio ni "las organizaciones sociales que promueven el referéndum contra la LUC tomarán medidas que pongan en riesgo la salud de la población", y añadió: "Se equivocó feo el compañero Rafael Michelini".