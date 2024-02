"Se fue el balde y la cadena", dijo Orsi sobre partida para Comisión de Salto Grande y blancos apuntaron que es "ignorancia o mala intención"

"Habla sin saber o sabiendo pero queriendo adjudicar responsabilidades y eso es mucho peor", arremetió Gandini.

Este lunes legisladores de la coalición se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, a propósito de su convocatoria al Parlamento por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Tras salir del encuentro, el diputado blanco Alfonso Lereté consideró que la instancia fue "muy positiva".

"Hubo un tema que realmente a todos nos preocupó y fue un poco quizás el eje central en los primeros minutos. Estamos hablando de una irresponsabilidad de gobierno muy acentuada cuando un precandidato a la Presidencia de la República por el Frente Amplio hace mención de una partida que firmó hace muy pocos días el presidente de la República (Luis Lacalle Pou) de $ 744.000.00", señaló Lereté.

El diputado nacionalista hizo referencia, en concreto, al tuit de Yamandú Orsi tras la partida que autorizó el Ministerio de Economía y Finanzas para la Comisión de Salto Grande. "Se fue el balde y la cadena", escribió Orsi.

Se fue el balde y la cadena. Pero no se resolvió ni se cumplió con lo manifestado en el parlamento. Y ahora esto parece validar las peores prácticas pic.twitter.com/LeK4dtXfV6 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) February 3, 2024

"Pero no se resolvió ni se cumplió con lo manifestado en el Parlamento. Y ahora esto parece validar las peores prácticas", apuntó Orsi. Las apreciaciones del precandidato se dan luego de que la Comisión de Salto Grande estuviera en el ojo de la tormenta por denuncias de clientelismo político y presunta corrupción, y que su presidente, Carlos Albisu, renunciara al ámbito binacional.

Sobre estas consideraciones, Lereté opinó: "Acá tenemos que definirlo en el siguiente título: ignorancia o mala intención".

"Estamos hablando que esta partida también la otorgó por vía presupuestal el Frente Amplio del 2016 al 2020 y antes también, en los gobiernos de (José) Mujica y el primero de (Tabaré) Vázquez. Esto lo vota el Parlamento", aseguró el diputado.

Para Lereté, Orsi "no lo sabe" o "tiene conocimiento y actúa de mala fe". Y añadió: "Me quedo con lo primero, no quiero pensar en la mala intención". Más allá de esto, el legislador indicó que esto es "altamente preocupante".

El senador Jorge Gandini opinó en la misma línea: "No es cuestión de oportunidad. Así se debe hacer para cumplir con lo que la norma establece, sino el organismo no tendría presupuesto". Por eso, para el legislador "lo inoportuno" son las declaraciones de Orsi.

"Habla sin saber o sabiendo pero queriendo adjudicar responsabilidades y eso es mucho peor", arremetió. Esto, reafirmó, se ha aprobado en todos los gobiernos anteriores, incluidos los del FA.

"Orsi estaría súper distraído pero esta plata está congelada además. Es la misma plata en pesos que se ha pagado desde el 2015 acá. No veo el asombro, veo la mala fe", cerró Gandini.