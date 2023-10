"Se fue midiendo la productividad y la experiencia fue satisfactoria": el IMPO instauró la jornada laboral de seis horas para todos sus funcionarios

El director de la institución, Juan Fernando Abellá, aseguró que esta medida no afectó la productividad.

La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) instauró la jornada laboral de seis horas para todos los funcionarios y, además, estableció un aumento en los sueldos, según informó este jueves Búsqueda y confirmó Telemundo con su director general, Juan Fernando Abellá. El jerarca de la institución aseguró que esta medida no afectó la productividad.

Durante la pandemia el IMPO ya redujo la jornada a seis horas para reducir el contacto entre trabajadores. Esto permitió analizar la experiencia y evaluar el rendimiento de los funcionarios.

Abellá explicó que esta medida se puso en práctica en el maco de una reforma. "Esto también se da en un marco -quiero aclarar- de una reforma general, una modernización de la empresa que viene mucho antes de la discusión del régimen de las seis horas y del proyecto de ley. Y también venía acompañado de distintas inequidades que existían antes, que se venían arrastrando, de que en la institución había jornadas de seis, de siete y de ocho horas, incluso entre personas que hacían las mismas actividades", contó.

"Se tomó un período, podemos llamarlo piloto, en el que se fue viendo cómo evolucionaba el tema, se fue midiendo el tema de productividad y realmente la experiencia fue satisfactoria y fue así que finalmente después ya a través de una resolución en agosto se comenzó a dejar firme la jornada de seis horas", detalló.

El director destacó que el compromiso de los trabajadores fue fundamental para concretar el cambio. "Se necesita compromiso y responsabilidad de ambas partes para mantener, sobre todo, el tema productivo que es esencial y que el servicio realmente siga funcionando de buena manera", dijo.

En esta línea, expresó: "Tuvimos una buena respuesta de ellos. Ante esas inequidades que les contaba al principio también era un reclamo de ellos el poder unificar la jornada y realmente contamos con el compromiso de ellos, con mucha madurez. Nuestra experiencia particular funcionó".

Abellá aclaró que el IMPO tiene sus particularidades. "Obviamente nosotros sabemos que el tema de las seis horas depende mucho del tipo de actividad que se desarrolle, el área", señaló.

"Nosotros somos una paraestatal que tiene sus particularidades. No tenemos ingresos de Renta Generales, nos mantenemos con lo que nosotros generamos. Estamos también en un ámbito de competencia en esos negocios y el vínculo con los trabajadores es de derecho laboral privado", añadió.

Por último, recordó que la institución no ha subido las tarifas. "No es que se estancó la empresa tampoco en un nivel de productividad, sino que fuimos mejorando y es muy importante también, manejar que eso no se tradujo en un aumento de tarifas", cerró.