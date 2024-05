"Se ha dejado arrastrar por las ideas dominantes": Domench apuntó contra el PN tras expresiones por desaparecidos en dictadura

"Uno aparece como bien pensante, pero si se pone a reflexionar es una gran equivocación", sentenció el senador cabildante.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech apuntó contra el Partido Nacional luego que expresara compromiso con "la memoria, verdad y justicia" y colgara una balconera de su sede, que decía “¡Nunca más terrorismo de Estado!”.

Este lunes 20 de mayo tuvo lugar por la avenida 18 de Julio del Centro de Montevideo una nueva edición de la Marcha del Silencio. La iniciativa, que una vez más congregó a decenas de miles de personas, se realiza desde 1996, con la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otros colectivos sociales, con el objetivo de recordar y rendir homenaje a las víctimas de la dictadura militar.

"Creo que el Partido Nacional se ha dejado arrastrar por las ideas dominantes, queda bien", aseguró el cabildante en rueda de prensa este martes. "Uno aparece como bien pensante, pero si se pone a reflexionar es una gran equivocación", sentenció.

Para Domenech, hay que enfrentar "esta revolución cultural que está pretendiendo destruir las bases sobre las que se construyó Occidente; la sociedad occidental y cristiana, que es la sociedad más exitosa en la historia de la humanidad". En este sentido, afirmó que "hay una campaña a veces enmascarada en contra de la familia, de los principios jurídicos tradicionales, como el principio de inocencia o la prescripción".

El senador cabildante puntualizó que esta revolución no se limita a un aspecto, sino que es general. "El que no tenga esa visión general no va a poderla enfrentar. Entonces, dejarse embarcar en las consignas que no nacen en los partidos tradicionales es un profundo error", sostuvo.

"Acá en Uruguay se habla de terrorismo de Estado, ¿por qué no hablamos de terrorismo?", se preguntó. "Sería mejor que condenáramos a todos los terrorismos, porque a mí me parece tan malo el terrorismo de los grupos ideológicos armados como el terrorismo de Estado", opinó.

En definitiva, según Domenech, en ambos casos "supone un ejercicio ilegítimo de la violencia sobre una porción de la ciudadanía". A propósito de esto, consideró: "Creo que tenemos que hacer una gran lucha en contra de la violencia. Es muy malo legitimar una violencia y deslegitimar otra".

Según el senador, esto pasa, incluso, en el campo de la violencia familiar. "El ser humano tiene esa deficiencia de que tiene arranques de violencia. Nosotros creemos en la educación y en combatir todas las violencias, la femenina, la masculina, en definitiva, la violencia humana, en el campo social y en el campo político", cerró.