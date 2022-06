"Se hace mucho más de lo que se comunica, esa es la autocrítica que tenemos que hacer", dijo Delgado sobre la coalición de gobierno

"¿Que está todo bien? No, hay cosas para mejorar. Pero todo está mucho mejor que en 2019 y 2018, cuando no hubo pandemia", afirmó.

El jueves el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recibió a los coordinadores de las bancadas de los partidos que integran la coalición de gobierno. Tras el encuentro, algunos dirigentes acordaron que el punto a trabajar es mejorar la comunicación, tanto a nivel interno como hacia afuera.

“Creo que falta a veces información. Se hace mucho más de lo que se comunica, esa es la autocrítica que tenemos que hacer”, dijo Delgado este viernes en diálogo con Telemundo.

En ese sentido, el jerarca consideró que “en la coalición todo el mundo tiene muy claro que muchas veces la oposición, el Frente Amplio, fundamentalmente el Pit-Cnt, quiere establecer un relato que no es verdad”.

Por eso, la coalición, apuntó Delgado, tiene que “salir a contar las cosas” que está haciendo y lo que hará. “¿Que está todo bien? No, hay cosas para mejorar. Pero todo está mucho mejor que en 2019 y 2018, cuando no hubo pandemia. Para muchos de la oposición, la pandemia no existió y la guerra tampoco”, dijo, y agregó: “El gobierno gestiona, pero está sustentado en cinco partidos políticos, que tienen que hacer una tarea política de difusión de lo que hace el gobierno, de propuestas, de escuchar a la gente, de sugerir cosas”.

“Además de la comunicación oficial del gobierno que tenemos que mejorar, hubo ayer un compromiso muy fuerte a salir a difundir las cosas que hay que difundir y a ponerle la oreja a la gente en todos los rincones del país. Cada partido lo va a hacer a su manera y a su modo, así lo hicimos en la LUC”, afirmó Delgado.

En esa línea, además, el secretario de la Presidencia apuntó que hay una “convicción internalizada en la coalición de que la coalición llegó para quedarse”. “No es un proyecto electoral que vamos viendo cuándo dura. Vino para quedarse. Y la misma coalición, y ojalá ampliada, va a participar del próximo acto electoral. Ahora hay que dedicarse a gobernar. Por eso, las reuniones de coordinación tienen que ver con limar asperezas, generar acuerdos, negociaciones para avanzar en la gestión”, apuntó.

Delgado también se refirió a la oposición y al Pit-Cnt. “Hubo un avance notorio, como nunca había visto antes, sobre la lógica del Pit-Cnt, sus postulados, y hasta las formas del Pit-Cnt en el Frente Amplio, avanzó tanto que el presidente del Pit-Cnt hoy es presidente del Frente Amplio, le prestaron un presidente. Esa forma de trabajar, esa forma de militar, fue impregnando al Frente Amplio. Este Frente Amplio es un Frente Amplio mucho más condicionado por el Pit-Cnt que los anteriores. En los anteriores había otro tipo de liderazgo que quizás le generaban otra autonomía”, dijo.