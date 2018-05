“Se hizo justicia pero a mi hija no la van a devolver jamás”, dijo el padre de Valentina Walter

Tras el juicio que determinó una condena de 45 años de prisión para los responsables de violar y asesinar a Valentina Walter, habló el padre de la niña.

Juan Walter, padre de Valentina, dijo:

“Tranquilo no te voy a decir que me siento, fue hecha la justicia que se quería, la pena máxima para los imputados. Pero devolver a mi hija no la van a devolver jamás”.

“Yo los miraba adentro y pensaba cómo un ser humano puede hacer una cosa de esas con una criatura de 9 años que no tiene defensa ninguna. Como era Johana Valentina, charlaba con todo el mundo, conmigo siempre andaba… Pasan mil cosas por la cabeza”

“Tengo a Rebeca con 9 meses que es un amor y ahora tengo que luchar por ella y seguir la vida que la tengo que darle el mismo amor que le di a Valentina cuando la tuve conmigo”.