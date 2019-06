Se inauguró la ampliación del Muelle C del Puerto de Montevideo que aumentó su extensión y profundidad

La inversión fue de 100.000.000 millones de dólares.

Sacar todo el barro, proteger la zona y hacer 380 pilotes de hormigón. Luego hacer los capiteles para construir sobre ellos las vigas y la losa prefabricada. Todo eso se hizo hasta llegar a la losa definitiva del Muelle C del puerto de Montevideo, sorteando obstáculos como la roca, el agua, el barro y las mareas.

El resultado es un muelle de 540 metros, 180 más que el anterior. Además del muelle, se construyó una explanada de 3 hectáreas y media para operar en este muelle multipropósito.

Este muelle, una zona de carga de barcos a granel y el de Cuenca del Plata, son los únicos sectores del puerto con calado de 14 metros. El resto tiene 10,50 metros. Profundizar todos los muelles de la terminal es la estrategia portuaria del país, y requiere también otras mejoras.

La obra del Muelle C es previa al proyecto de una planta de UPM, y no está vinculada a la carga de celulosa. La empresa finlandesa deberá sacar su mercadería por su propio muelle, aunque podrá utilizar otros como el C, como cualquier usuario, cuando tenga que transportar contenedores.