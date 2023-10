Se jubiló Cala, la primera perra guía del interior del país; "el amor que ella me dio me permitió seguir", contó su usuaria

Cala acompañó durante seis años a Lucía, una joven no vidente.

En los últimos días se jubiló Cala, la primera perra de asistencia de Fundappas que viajó al interior del país para guiar a Lucía, una joven sanducera que perdió la vista a los 20 años.

Fundappas es una organización que desde el 2006 cría y entrena perros para personas no videntes y personas con condiciones dentro del espectro autista.

"Todo perro guía empieza como un cachorro en etapa de socialización. En la primera etapa de entrenamiento, que son 12 meses, aprenden a comportarse en la calle, a estar en lugares públicos, a tratar con toros perros. Luego de ese periodo vuelven a la escuela para el entrenamiento formal", contó a Telemundo Federico Tarucco, uno de sus integrantes.

Sobre Cala, contó que alcanzar la "jubilación" es "fabuloso": "Vimos todo el proceso de punta a punta. Nos está empezando a pasar ahora como organización que ya tenemos una madurez, un tiempo trabajando en este tema y estamos viendo esas situaciones y es super gratificante. Empezamos con cachorros y los ves irse cuando terminaron su etapa de trabajo y está muy bien", dijo.

Cala tiene apenas ocho años y ha sido la compañera de Lucía D´angelo durante seis años como su perra guía. Aunque en la actualidad Cala sufre neosporosis y debe jubilarse, seguirá siendo parte de la familia.

"No concibo mi vida sin Cala. Creo que todos los usuarios me deben entender. Va a pasar a ser la mascota de la casa y la reina de mi familia, como siempre", contó Lucía.

La vida de Lucía cambió de la noche a la mañana y cuando le dieron la posibilidad de tener una perra guía, no lo pensó dos veces.

"Un día por avances de mi patología de base y por un descuido médico me desperté y no vi más. Tenía 20 años y estaba en segundo de facultad. Me pasó y dije: 'bueno, soy joven y tengo que seguir, continuar la carrera y buscar mi independencia'. El amor que me dio a mí me permitió seguir, tomar la vida y seguir", dijo.

Lucía contó que Cala es "como una extensión" suya y la definió como "muy pura y noble". "La verdad que me siento muy privilegiada de poder haber compartido con ella tanto tiempo", cerró.