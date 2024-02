"Se la están cobrando": Delgado respaldó a Ripoll y dijo que resolución de Adeom es una demostración de "intolerancia"

El precandidato afirmó que la resolución del gremio responde a que Valeria Ripoll adhirió al Partido Nacional y a su precandidatura.

El precandidato Álvaro Delgado señaló la resolución de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) sobre Valeria Ripoll como una demostración de "intolerancia" y "fundamentalismo ideológico". Afirmó que la resolución del gremio responde a que Ripoll adhirió al Partido Nacional y a su precandidatura.

"Se la están cobrando; lo que pasó hoy, representa el Uruguay que nosotros no queremos nunca más", aseguró el precandidato. "Contra ese Uruguay, ese pequeñito Uruguay, y esa pequeña porción de uruguayos que no le hacen bien a la democracia que tanto pregonamos, contra eso vamos a militar, para que no vuelvan a estar en el poder", agregó.

En Tacuarembó, en una actividad de campaña, este jueves, el precandidato del partido nacional manifestó “solidaridad” con la exsecretaria general del sindicato de municipales de Montevideo. En un comunicado, Adeom reafirmó una resolución del 10 de enero, en cuanto a la suspensión de los derechos de afiliada de Ripoll.

"No tiene el aval para representar sindicalmente a los trabajadores de Adeom ante la Federación Nacional de Municipales y el Pit-Cnt", señala el comunicado, y que los posicionamientos políticos de Ripoll o sus dichos "no nacen de discusiones dadas en la interna" del sindicato.

"Nosotros estamos a favor del Uruguay de la tolerancia, del Uruguay integrado, del Uruguay que sienta que el que piensa diferente no es un enemigo. Y que tiene, sobre todo, la libertad de pensar, de elegir y de manifestarse como quiera", cerró el precandidato nacionalista.