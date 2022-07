"Se le perdió un capítulo en el camino": Intergremial de la UdelaR reclama que la Rendición de Cuentas no contempla a la Universidad

“Parece que el único punto en el que se han acordado de la Universidad de la República no es para darle recursos sino para quitarle recursos", agregaron.

El Poder Ejecutivo planteó en la Rendición de Cuentas que ingresó el jueves por la noche al Parlamento la eliminación gradual del aporte adicional del Fondo de Solidaridad que pagan algunos egresados de la Universidad de la República (UdelaR).

Ante esta situación, la Intergremial de la Universidad de la República ofreció el viernes una conferencia de prensa, en la que afirma que esa quita de fondos es perjudicial, pero también reclaman que la UdelaR no fue tomada en cuenta en los incrementos presupuestales para 2023.



“Estamos muy preocupados por este proyecto de ley de Rendición de Cuentas que aparentemente se le perdió un capítulo en el camino. Estudiamos el articulado y vimos que el inciso de nuestra Universidad de la República no aparece”, dijo en conferencia de prensa Héctor Cancela, presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR)



En ese sentido, Cancela recordó que la UdelaR “atiende al 85% de los estudiantes universitarios del país, y lleva adelante el 80% de la investigación del país”. “Y no es tenida en cuenta en una Rendición de Cuentas que dice estar orientada a la educación y a la investigación”, apuntó.



“La Universidad ha presentado una serie de propuestas, los gremios las hemos apoyado. Son propuestas que atienden a las condiciones de estudio y trabajo. Y que están siendo ignoradas por el gobierno”, dijo Cancela, y agregó: “Parece que el único punto en el que se han acordado de la Universidad de la República no es para darle recursos sino para quitarle recursos, porque se le quitan los fondos del adicional del Fondo de Solidaridad. Eso implica que la Universidad va a percibir cada año entre tres y cuatro millones de dólares menos. Vamos a estar perdiendo cerca de 3.000, 4.000 pesos por cada estudiante que tiene la Universidad”.



Los trabajadores de la UdelaR agregaron que se movilizarán sobre esta situación y que esperan poder revertirla. “Son situaciones que queremos denunciar. Creemos que esto afecta directamente la capacidad de la Universidad para contribuir al país”, agregó Cancela.