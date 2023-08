"Se nos llueve el plenario": entre la ironía y el humor, legisladores reportaron goteras en varias partes del Palacio Legislativo; mirá el video

“Se nos llueve el plenario de la Cámara", escribió el diputado Schipani sobre el episodio.

Si algo le faltaba a la discusión parlamentaria por la Rendición de Cuentas era que hasta las lluvias se colasen en el debate. Y literalmente fue lo que sucedió.

Según reportaron varios legisladores y pudo confirmar Telemundo, la sesión de la Cámara de Diputados de este jueves, en la que se continúa discutiendo el proyecto de Rendición de Cuentas, se vio afectada por varias goteras, en el marco de las intensas lluvias que afectan desde la madrugada al área metropolitana y gran parte del país.

“Se nos llueve el plenario de la Cámara. ¡Bienvenida la lluvia!”, escribió al respecto en Twitter el diputado colorado Felipe Schipani, junto a un video que muestra cómo cae el agua sobre uno de los escritorios del hemiciclo.

El diputado colorado Gustavo Zubía también se refirió al episodio, junto a una fotografía: “Esta jarra en el parlamento no tiene agua mineral ni de OSE.. Es de lluvia”.

Y en su publicación también hizo alusión a las tensiones internas que vive la coalición por las negociaciones en torno a las reasignaciones que se estipulan en la Rendición de Cuentas: “Estamos haciendo agua con las últimas decisiones políticas que tomamos ? Pregunto nomas”, escribió.

Telemundo también pudo constatar otras goteras en otras áreas del Palacio Legislativo, como el Salón de los Pasos Perdidos.

Esto se da unas semanas después de que el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez propusiese la construcción de una nueva sede del Palacio Legislativo que "permita el funcionamiento diario" del edificio. "Nosotros lo que insistimos es que en la medida del pasaje de tiempo si no se adoptan más medidas, lo que va a terminar sucediendo es que tal vez no mañana ni pasado, pero dentro de 30, 40,50 años este edificio no pueda continuar funcionando como hoy lo conocemos", señaló.

En tanto, a fines de julio, la directora de arquitectura del Poder Legislativo, Gisela Carlomagno, descartó "definitivamente" que el Palacio Legislativo sufra algún tipo de riesgo estructural que pueda llegar a impedir su funcionamiento.