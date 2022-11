Se publicaron datos personales de Da Silva y Da Silveira: "No tengo pruebas, pero no tengo dudas" de dónde viene la filtración, dijo el senador

"Hace tiempo, desde que militaba en Un Solo Uruguay, he recibido noticias de que han investigado o han intentado investigar qué hago en la actividad privada", lamentó el senador.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) inició una investigación por la publicación de datos personales presentes en las declaraciones juradas del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, y varios legisladores, entre ellos los blancos Sebastián da Silva y Pablo Viana.

Tal como informaron El País y El Observador, el número de teléfono, dirección y las cuentas de banco de los políticos fueron algunos de los datos que no se tacharon y podían ser vistos en la web de la Jutep.

"Lo vivo con mucha tristeza. Hace tiempo, desde que militaba en Un Solo Uruguay, he recibido noticias de que han investigado o han intentado investigar qué hago en la actividad privada. Quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer, pero es preocupante que mi familia tenga que sufrir el amedrentamiento que quiere hacer alguien -uno imagina el camino hacia dónde va-, en algo tan delicado como son los datos privados", dijo a la prensa Da Silva este martes.

Consultado si consideraba que la publicación de los datos era intencional y con un objetivo político, el parlamentario respondió: "Por supuesto que es intencional y no tengo ninguna duda que tiene un objetivo político".

¿Apunta al Frente Amplio como responsable de la filtración? "Yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas que casualmente los datos que quedan expuestos al público provienen de gente que todos los días trata de combatir el relato frenteamplista", respondió.

Pese a su molestia, consideró que el Parlamento no debe analizar el tema. "Tiene que estar el tiempo para atender temas más importantes y no estar viendo si Da Silva tiene una cuenta en el banco tal o cual. No tengo deudas con el Estado, no soy proveedor del Estado, no trabajo con proveedores del Estado. Mi teléfono lo pago yo. No pierdan más el tiempo conmigo", sentenció.