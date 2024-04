Se realiza el velatorio de Adrián Peña en San Bautista; familiares, ministros y legisladores despiden al senador colorado

"Hoy vemos a todo el espectro político sentir la pérdida. Es el mejor legado de Adrián", dijo Robert Bouvier.

Este viernes se realiza el velatorio del senador del Partido Colorado Adrián Peña, fallecido en la noche del jueves en un accidente de tránsito en la zona de Los Cerrillos. Se lleva adelante en San Bautista, localidad canaria de la que era oriundo el exministro de Ambiente.

Al lugar llegaron varios legisladores, ministros y dirigentes de todos los partidos. Entre ellos, los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, de Salud, Karina Rando, de Industria, Elisa Facio, y de Relaciones Exteriores Omar Paganini. Se espera la presencia del presidente Luis Lacalle Pou para la tarde.

También está presente el ministro de Ambiente Robert Bouvier, que sucedió a Peña en la cartera luego de su renuncia en enero de 2023. "Desarrolló su trabajo de forma brillante, con honestidad, con responsabilidad y muchísima dedicación. Hoy vemos a todo el espectro político sentir la pérdida. Es el mejor legado de Adrián", dijo a la prensa.

⬛ El ministro Robert Bouvier llegó a San Bautista para el velorio de Adrián Peña: "Yo tuve que continuar la gestión brillante que él realizó en el Ministerio de Ambiente". "Estamos muy dolidos", agregó. pic.twitter.com/S7z0MzTzzf — Telemundo (@TelemundoUY) April 5, 2024

Bouvier lo recordó como una persona con un humor "muy fino" y "proveedor de anécdotas". Especialmente, como un trabajador. "Trabajaba todo el día. Se levantaba a las 3, 4 de la mañana, pensamos que iba rumbo a su casa (cuando ocurrió el siniestro). Es un llamado de atención para todos nosotros que tenemos agendas muy largas, ponemos mucha dedicación al trabajo, es un llamado de atención a quienes recorren el país de tener los cuidados", reflexionó.

También están presentes en el velorio numerosos colegas parlamentarios. El Frente Amplio también dice presente con los precandidatos Yamandú Orsi y Mario Bergara, entre otros.

Carmen Sanguinetti habló con la prensa y coincidió en recordar a Peña como una persona "con una capacidad de trabajo impresionante".

"Pocas personas conocí como él que no se cansaban nunca, con un nivel de compromiso enorme y sentido del humor. Yo jorobo con que las sesiones son una mezcla entre pijamada, un Gran Hermano, estar 24 horas. Uno llegaba cansado y Adrián siempre te sacaba una sonrisa, hacía un chiste", valoró.

Además, lo calificó de "dialoguista". "Entrando en esta etapa electoral con tendencia a polarizarse, Adrian se llevaba bien con casi todo el mundo, sino todo el mundo. Es una pérdida enorme para el partido, para el sistema político uruguayo", cerró.

Delgado: "Su vida era la política, los pollos y la familia"

El precandidato del Partido Nacional Álvaro Delgado también habló con la prensa y reconoció que tomó con "impotencia e incredulidad la noticia", conocida la pasada madrugada.

"Es difícil de asimilar. Hablaba ahora con su padre y me decía que lo peor va a ser mañana, pasado mañana, cuando pase el acompañamiento y mire para su casa y no esté. Tuve mucha vivencia con Adrián. todo el proceso de transición, fue de los que negocio por el Partido Colorado y nosotros por el Partido Nacional. Luego con la creación del Ministerio de Ambiente y antes tuvimos varias recorridas en forma conjunta de cara al balotaje en Canelones. Nos hicimos muy amigos. Cuando era ministro hablábamos todos los días", indicó.

"Su vida era la política, los pollos y la familia, siempre hablaba de familia. Lo quiero recordar en esa actitud de componedor, siempre con un chiste, con una broma y con una solución", dijo. Peña era productor avícola y uno de los organizadores de la Fiesta del Pollo y la Gallina cada año en San Bautista.

Además, recordó su accidente de tránsito en mayo de 2023 en Río Negro, cuando el auto que conducía su chófer despistó a causa de la intensa lluvia y dio varias vueltas.

"Anoche se me vino a la cabeza. Después que me enteré me costó dormirme. Estuve a un metro de la muerte: aquaplaning, dio como cinco vueltas y terminamos en la ruta 24 a un metro de unos pinos de dos metros de diámetro y a dos metros de una columna de UTE. Podría pasar mucha cosa, ocurrió una fisura del esternón, luxación de muñeca y nada más. Obviamente en ese momento ves la muerte, se te pasa mucho por la cabeza", dijo, y diferenció: "Como tuvo un final feliz, no pasó más que eso, un desagradable momento con enseñanza. Hoy pasó lo que pasó con otro resultado que estamos lamentando".