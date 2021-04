Se realizó sepelio de Gonzalo Aguirre; era “inteligente, ocurrente, una persona con un humor único”, destacó Lacalle Pou

Tanto el presidente como su padre, el expresidente Lacalle Herrera, participaron del sepelio y le dedicaron sentidas palabras al dirigente nacionalista.

Con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, este miércoles se realizó el sepelio del exvicepresidente de la República Gonzalo Aguirre, quien falleció en la madrugada del martes a los 81 años.

Luis Alberto Lacalle Herrera fue el encargado de dedicar unas palabras en el momento del entierro para recordar la vida de quien fuera vicepresidente durante su mandato entre 1990 y 1995: "Cumplo con una promesa. Hace dos o tres años me llamó y con esa cosa cariñosa que siempre tuvo conmigo y traté de retribuirle me dijo: Luis Alberto, cuando muera me gustaría que hablaras en el cementerio. Esos encargos los hace gente con mucha serenidad, con mucha fe, y Gonzalo la tenía por cierto. Al que lo recibe lo impacta, es una encargo prácticamente para el más allá. Entonces quitándole dramatismo al momento, le dije: Bueno, quizás te toque a ti hablar antes en el mío. Así que quedamos doblemente comprometidos. Hoy me toca decirle al querido Gonzalo que aquí estoy cumpliendo su encargo".

Además destacó que Aguirre "fue fiero en la lucha y en el combate, temible por su intelecto que era una espada filosa, pero siempre con los buenos modos de un caballero" y señaló que "cuando se entraba en la cancha de Constitución, ahí sí no tenía igual".

El cortejo fúnebre que pasó hoy por el Club Trouville (del cual Aguirre era fanático),el Palacio Legislativo y la Casa del Partido Nacional, previo a su llegada al cementerio Central.

Foto: La vicepresidenta Beatriz Argimón junto a legisladores de la coalición aguardaron la llegada del féretro en la escalinata del Palacio Legislativo para rendirle honores.

El velatorio tuvo lugar esta mañana en Martinelli, y contó solamente con las personas del círculo más íntimo del abogado y legislador.

A la salida del cementerio, Lacalle Pou dijo que Aguirre era “inteligente, ocurrente, una persona con un humor único” y “así chiquito como se lo veía con un coraje demostrado serenamente en los momentos difíciles del país”.

El mandatario recordó que la salud de Aguirre –tenía Parkinson desde hacía unos años- había declinado en los últimos tiempos, pero que de todas maneras se mantenía activo. “Increíble cómo hasta sus últimos días no bajó los brazos, no se dio por vencido, e hizo militancia intelectual, que es la que él disfrutaba mucho y nos hacía pensar. Lo vamos a extrañar”, comentó el presidente.