Se reedita la pelea entre Bordaberry y Ruglio: "La voluntad del presidente de Peñarol es que el paro continúe", dijo el asesor de Torque

Pedro Bordaberry, actual asesor de Montevideo City Torque y ex interventor de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), acusó este jueves en entrevista con Búsqueda al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, de buscar que el paro de futbolistas no se levante.

"Evidentemente la voluntad del presidente de Peñarol es que el paro continúe. Que nadie lo tome como un agravio, creo que es claro y es público, es una estrategia que se ha aplicado. Y en las reuniones entre la Unión de Clubes y el grupo de clubes nuestro nos han dicho de que esto no se sale si no se acepta al liga. Lo cual es una incongruencia, porque una negociación laboral es entre los clubes y los jugadores, entre las empresas y los empleados, y la formación de una liga nueva es algo exclusivamente entre los clubes. Los jugadores no tienen nada que ver con la liga. Entonces es claro que esto es por un interés económico de tercero que quieren influir", dijo Bordaberry.

Consultado sobre los mencionados "terceros" que quieren influir, se refirió a Tenfield y recordó una frase de Ruglio semanas atrás en el programa Polideportivo: "Hay presidentes de clubes de ese lado que dicen 'yo soy hincha de Tenfield'".

"Obviamente hay algunos que mantienen independencia, pero la gran mayoría de ellos han recibido adelantos de dinero de Tenfield, entonces evidentemente debe haber algún tipo de relacionamiento con la empresa", esgrimió.

Bordaberry consideró "evidente" que atrás de la crisis del fútbol está el vencimiento del contrato de televisación en diciembre de 2025. "Hay voluntad de algunos clubes de prorrogarlo, o de hacer un nuevo acuerdo, y la voluntad de otros clubes de cumplir con el estatuto de la AUF que establece la necesidad de hacer un llamado público con bases que establezca la propia AUF", dijo al semanario. La Unión de Clubes que integra Peñarol es acusada de responder a los intereses de Tenfield, mientras las sociedades anónimas deportivas (SAD) buscan escuchar otras ofertas.

"A mi me dicen anti-Tenfield. No, yo no estoy en contra de Tenfield, estoy en contra de que Tenfield pague lo que paga hoy. Quiero defender los derechos del fútbol uruguayo. Si Tenfield paga lo que creo que es justo, no tengo problema que se le otorguen los derechos de televisión. Creo que los US$ 15 millones que se pagan hoy no son adecuados, tendrían que ser US$ 40 millones, esa es la cifra que deberíamos reclamar", enfatizó.

Segundo capítulo

No es la primera vez que Bordaberry y Ruglio se cruzan. En marzo, cuando se confirmó que el ejecutivo de Ignacio Alonso no tendría un representante de Peñarol, el aurinegro dijo en el Polideportivo que no quería que "Alonso le enviara mensajes a través de Bordaberry". "Nunca fui mandadero de nadie", le respondió Bordaberry en Sport 890.

"Ruglio y Peñarol no quieren poner a un integrante de su club en el Ejecutivo. Tuvieron la chance y no quisieron. Es muy fea la amenaza que si no se hace lo que yo quiero, habrá cuatro años de guerra y no de paz. El prepo no es el camino, parece que Ruglio quiere el enfrentamiento, nosotros queremos buscar las coincidencias", dijo el exsenador colorado.

Ruglio respondió en sus estados de WhatsApp: "Bordaberry, el interventor, que tiene 5 años en el fútbol, le dice a Peñarol que fundó la AUF y tiene 131 años y es el fútbol uruguayo cómo puede hacer para entrar al Ejecutivo de la AUF. Peñarol contra todos ellos".