¿Se rompe la fórmula Mieres-Andreoli y se quiebra La Alternativa?: las repercusiones de los dichos de la candidata a vicepresidenta

El Partido Independiente decidirá para este domingo si continúa o no con la coalición.

A mediados de marzo se presentó oficialmente la fórmula presidencial de la coalición La Alternativa, que reúne bajo su paraguas al Partido Independiente (Pablo Mieres), Navegantes (Selva Andreoli y Esteban Valenti), UNIR (Fernando Amado) y Avanza País (José Pablo Franzini).

La fórmula, compuesta por Mieres y Andreoli, dio una entrevista conjunta en el programa Desayunos Informales, y fue ese el episodio que marcó un quiebre en el relacionamiento interno.

En esa instancia, ambos fueron consultados sobre qué postura tomarían en un eventual balotaje donde no estuviese La Alternativa. Mientras Mieres contestó que la postura del partido se analizaría oportunamente, después de octubre, Andreoli dijo que no podría votar otra opción que no fuese el Frente Amplio –días antes había dicho que votaría anulado en un balotaje entre el Frente Amplio y un partido tradicional–.

▶¿Qué pasaría en un eventual balotaje donde no estuviese La Alternativa?: Selva Andreoli apunta que no podría votar por otra opción que no fuese el Frente Amplio. pic.twitter.com/irYDvzXsRJ — Desayunos informales (@desayunos12) 25 de marzo de 2019



Sin embargo, las declaraciones de Andreoli no cayeron bien en los sectores de La Alternativa, especialmente en el Partido Independiente. En este sentido, entienden que se rompió un acuerdo que estipulaba no hablar sobre el balotaje hasta que no pasaran las elecciones de octubre.

En el partido liderado por Mieres se encuentran en permanente reunión y consideran graves las afirmaciones de Andreoli. Algunos dirigentes quieren cortar ya con la coalición, mientras que otros pretenden encontrar una salida.

La decisión se comunicará el próximo domingo, cuando tendrá lugar una convención del Partido Independiente.