Se suman más candidatos con voluntad de debatir

Carolina Cosse, del Frente Amplio, y Ernesto Talvi, del Partido Colorado, se expresaron favorablemente al proyecto que impulsa Fernando Amado para hacer debates obligatorios entre candidatos.

La precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse se expresó al respecto de esta manera: “Yo no tengo problema en debatir. Me interesa ver bien con Amado los detalles, las condiciones, para que sea justo y productivo para la democracia, que de eso se trata. Voy a recibirlo el lunes y voy a interiorizarme en el proyecto para después expresarme. En principio me parece muy interesante”.

Por su parte, el colorado Ernesto Talvi considera muy positivo para la ciudadanía realizar debates entre candidatos: “Los debates generan mucha información para la ciudadanía, sobre proyectos, programas, la propia personalidad y carácter de los candidatos. Estamos totalmente a favor. Estamos dispuestos a fijar una fecha para hacer un debate en el momento que sea”.