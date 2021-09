Sebastián Da Silva acusó al MPP de "chamuyar al paisano" y "dar manija" por Instituto de Colonización

El legislador nacionalista dijo que el sector del FA "todavía no termina de asumir que perdió las elecciones".

El senador blanco Sebastián Da Silva cuestionó este jueves en rueda de prensa la gestión del Instituto de Colonización durante los gobiernos del Frente Amplio. "En Colonización hay decenas de miles de hectáreas de pastoreo que llevan seis o siete años, hay 20.000 hectáreas sin adjudicar. Hay un auto cada cinco funcionarios, 31 gerentes en 250 funcionarios", dijo.

Por otra parte, reclamó que el partido opositor "asuma la responsabilidad de lo que hizo con ese mundo de plata que gastó, y que hasta el día de hoy no sabemos a ciencia cierta cuántos campos compraron, a quién se los adjudicaron". Pero también dejó lugar a la autocrítica: "Nosotros, el Partido Nacional, tenemos que asumir la responsabilidad de que estamos atrasados con la auditoría interna".

La propuesta del Poder Ejecutivo incluida en la Rendición de Cuentas de traspasar fondos de Colonización a un fideicomiso para la erradicación de asentamientos no tendría el apoyo del Frente Amplio, ni de Cabildo Abierto, así como tampoco de los senadores de Ciudadanos, los colorados Carmen Sanguinetti y Pablo Lanz.

Da Silva se refirió a la visita que el líder cabildante Guido Manini Ríos hizo al campamento de colonos, donde se encontró con el expresidente José Mujica. "A mí no me preocupa que esté en el campamento con la gente que vino a caballo, que no necesariamente son colonos", dijo. Y ante la consulta sobre si consideraba que el campamento no era representativo, respondió: "Yo conozco muchos colonos que no estaban de acuerdo, la mesa de colonos no estaba acampada".

Remató arremetiendo contra el Movimiento de Participación Popular. "Hay mucha manija, el MPP todavía no termina de asumir que perdió las elecciones y pretende volver a chamuyar al paisano", sentenció.