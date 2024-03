Sebastián Sosa pagó la fianza y recobró la libertad: "Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad", dijo al salir de prisión

"Gracias a Dios hoy puedo ir a casa", dijo Sosa, luego de mencionar que su estadía en reclusión "se vivió como lo vive cualquier persona privada de libertad".

El arquero uruguayo de Vélez Sarsfield, Sebastián Sosa, recobró este miércoles la libertad luego de nueve días detenido en Tucumán en el marco de la causa que investiga un presunto caso de abuso sexual de parte de futbolistas contra una periodista de 24 años.

"Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la justicia de Tucumán, soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad", dijo al salir en rueda de prensa.

Consultado sobre cuál era esa "verdad", se negó a responder. "No quiero entrar en detalles. Son los abogados los que pueden hablar de mejor manera", respondió.

"Gracias a Dios hoy puedo ir a casa", dijo Sosa, luego de mencionar que su estadía en reclusión "se vivió como lo vive cualquier persona privada de libertad".

El arquero que fue parte del plantel de la selección uruguaya en el mundial de Catar 2022 reiteró que repudia "todo acto de violencia" y agradeció a su familia por el gesto "impagable" de acompañarlo "desde el primer minuto".

El arquero pagó una fianza de 50 millones de pesos argentinos, algo menos de US$ 60.000 al cambio oficial.

El futbolista fue detenido el 18 de marzo junto a los jugadores Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín. Sus tres compañeros quedaron en prisión preventiva a la espera del juicio.

Según el abogado del arquero, Jorge Barrera, en el momento de la violación Sosa estaba dormido, algo que la denunciante -siempre según Barrera- reconoce en los chats posteriores al encuentro. "No lo dice Jorge Barrera, quedó absolutamente comprobado en los chats que en un primer momento se dieron a conocer editados. Faltaban el 'tú no participaste' y el 'no podés opinar de lo que pasó porque estabas dormido'", enfatizó el abogado en diálogo con Telemundo días atrás.