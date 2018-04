Sebastián y la búsqueda de su hijo en el tornado de Dolores: “Salimos en ambulancia en un viaje épico porque la tormenta seguía”

Sebastián Guigou estaba trabajando en una oficina frente a la plaza principal de Dolores cuando vio en el este cómo se formaba la tormenta.

Su esposa estaba haciendo mandados en la calle con su hijo de seis meses, mientras el otro hijo estaba en el jardín. En ese ambiente comenzó su camino hacia el jardín de infantes a buscar a su hijo Valentino.

“Parecía un videojuego: esquivando escombros y obstáculos, la gente saliendo de las casas como zombis, atónitos. No podía ayudar porque iba con un objetivo claro, que era llegar al jardín. Me perdí en Dolores. No sabía dónde estaba. Una locura”, recordó Sebastián.

Se sentía aturdido, sólo quería llegar a ver a su hijo.

“Llegué al jardín y estaba parcialmente destruido. Me decían que los niños estaban en frente, en la barraca. Me di cuenta que no estaba ahí. Me dijeron que a dos niños los llevaron al Hospital Evangélico. Fui y vi la gente sangrando, embarrada, se apilaban en los pasillos”, contó.

En el medio del desconcierto y el caos, una doctora llegó a ver a su hijo. La tomografía dio que Valentino había sufrido fractura de cráneo con hundimiento. La situación era grave. Había que trasladar al pequeño a Montevideo.

“Salimos en ambulancia en un viaje épico porque la tormenta seguía y era inusual. No me asustaban las tormentas hasta ese entonces”, admitió Sebastián.

Su hijo había pasado por una situación crítica, la incertidumbre de aquellas horas provocó mucho dolor, la recuperación costó mucho pero a dos años de la tragedia, Sebastián puede decir que Valentino está bien y recuperado.