Secretario general del sindicato policial asegura que con la LUC "se han cortado algunos insultos y pedreas"

El secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales (Sifpom), Fabricio Ríos, aseguró que los oficiales se han visto beneficiados en la labor a partir de la ley de urgente consideración (LUC). "Se han cortado algunos insultos, algunas pedreas por solo el hecho de ser funcionarios policiales, y a veces por solo el hecho de andar uniformados", contó al programa Desayunos Informales de Teledoce este jueves.

A diferencia del resto de los sindicatos que integran el PIT-CNT, que promovió la recolección de firmas contra 135 artículos, Sifpom no se involucrará en la campaña a favor o en contra de la ley, ya que varias reglas les impiden hacerlo, entre ellos la Constitución. Además Ríos señaló que dieron "libertad de acción" a sus afiliados, si bien a título personal considera que "hubo un cambio" a partir de la LUC.

El dirigente dijo la central obrera cometió un "gran error en su momento" al no haberles dado espacio al sindicato policial para discutir sobre los artículos de la LUC sobre seguridad que deberían ser incluidos en la campaña.

"El problema no es con los sindicatos porque nosotros pedimos hablar con estos compañeros y a ellos no les interesa entender el funcionamiento", dijo Ríos sobre su ingreso al PIT-CNT. "Las diferencias estamos dispuestos a limarlas, pero tiene que haber voluntad de los 2 lados".

Por otra parte, Ríos dijo que hizo una valoración "muy positiva" del pasado Congreso del Pit-Cnt, en el que no prosperó la propuesta del Sindicato de Artes Gráficas para expulsar de la central al sindicato policial. Entre otras razones, argumentó que por primera vez van a integrar el Secretariado Ejecutivo, mantienen el lugar en la Mesa Representativa y tuvieron apoyo por parte de otros sindicatos.

"Fueron días bastante complicados, de negociaciones, de algunos roces. De gente que no entiende por qué todavía se lo insulta solo por ser un trabajador policial", sostuvo el secretario general. "El problema no es de los sindicatos policiales, porque hemos tenido la voluntad de sentarnos a hablar y ellos no quieren sentarse a hablar, no les interesa entender nuestro funcionamiento", dijo.

A su vez, señaló que "la Policía cambió" y ya no es la de la dictadura. "Dentro de la Policía hubo compañeros que tuvieron incidentes, familiares con problemas en la dictadura. No es la misma. Hay policías que nacieron después del proceso dictatorial", agregó.

"Te ponés a escuchar los discursos que hacen dentro de la central y lo que hicieron en el Congreso, y nos retrotraen a los años 60 prácticamente", dijo.

"Si el que está en frente no quiere escuchar y no quiere entender, ya no es problema del sindicato policial. Lo que decimos y lo vamos a seguir repitiendo es: un trabajador que tiene una piedra en la mano o que se pone una capucha en la cara o que cubre su rostro en una manifestación, ya deja de ser un trabajador y pasa a ser un delincuente. En eso nos vamos a basar y vamos a ser firmes", sentenció.

Diferencias entre Larrañaga y Heber

El secretario general del sindicato dijo que "cambió un poco" la relación con el Ministerio del Interior desde que Luis Alberto Heber quedó en el lugar del fallecido Jorge Larrañaga. "Los temas antes los tratábamos directamente con Larrañaga, ahora se tratan con los asesores de Heber. A veces participa de alguna reunión, pero no es lo mismo, es diferente", dijo.

Dentro de esos asesores se encuentran el secretario del actual ministro y el director general de Secretaría, Luis Calabria, un hombre de confianza de Larrañaga. La relación con el exministro "era muy buena porque nos atendía el teléfono a la hora que sea y trataba de solucionar los problemas que les planteábamos", dijo Ríos.

Por ejemplo, cuando se discutió la ley de Presupuesto se mostró dispuesto a sacar artículos si el sindicato argumentaba bien el porqué, y actuó en consecuencia.

"Era una persona que estaba en los procedimientos, que el policía realmente se sentía apoyado en la moral en su trabajo. Porque si vos estás haciendo un procedimiento, te das vuelta y tenés al ministro del Interior parado al lado tuyo, yo creo que tiene un plus y es un incentivo", explicó.

"Ahora cambió un poco. Tenemos algunos problemas para llegar a algunas soluciones con el nuevo ministerio, y eso lo vamos a tener que ir manejando y ver la forma de ir acelerando algunos procesos que para nosotros son importantísimos", afirmó.

A modo de ejemplo, Ríos contó que habían avanzado "un montón" en materia vivienda pero ahora el tema está trancado. "Entendemos que los compañeros no pueden seguir viviendo en asentamientos porque les genera toda la problemática de la que siempre se habló: las amenazas, las pedreas, las amenazas a los hijos", dijo.