Sector que lidera Bergara le pide a la presidencia del FA que inicie gestiones con partidos políticos para "acuerdo nacional" sobre seguridad

Convocatoria Seregnista, el sector que encabeza el precandidato y senador Mario Bergara, le pide a la presidencia del Frente Amplio (FA) que inicie gestiones con los partidos políticos para un “acuerdo nacional” sobre seguridad pública.

Pretende “no caricaturizar” la discusión sobre seguridad en la campaña electoral y evitar “el palo sistemático” en un asunto que, asume, ha tenido respuestas insuficientes en los sucesivos gobiernos.

El senador y precandidato frenteamplista pide no hacer de la seguridad un “botín electoral”. “No quiere decir que sea un tema que no se hable en la campaña; quiere decir que no se caricaturice. Ustedes recuerdan que en 2019 el tema seguridad se discutía como una caricatura, el ‘renunciá Bonomi’ como respuesta a todo; el que todo se resolvía subiendo penas y reprimiendo más duro”, dijo al respecto Bergara.

Los dirigentes del sector de Bergara a través de su pedido a la presidencia del FA asumen que las respuestas del Estado, en sucesivos gobiernos, “han sido insuficientes”, y lo que el país necesita es una “estrategia integral”, con amplio respaldo, “que combine acciones inmediatas con programas de mediano y largo plazo”.

“La mesa anterior que impulsaba Diego Sanjurjo tenía cosas positivas, pero venía acompañado con el castigo permanente de parte de las autoridades del Ministerio del Interior. Llamar a un diálogo y generar una mesa de diálogo donde con una mano se tiende la posibilidad de un diálogo pero con otra te dan un palo sistemático, no era una tesitura política consistente”, agregó el legislador.

Convocatoria Seregnista propone incluir estrategias de inteligencia y prevención del delito; represión eficaz de la delincuencia; rehabilitación y situación carcelaria; combate al narcotráfico y políticas de prevención de lavado de activos.