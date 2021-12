Seguilo en vivo: Diputados analiza informes de la comisión investigadora de Turismo desde la hora 10

El informe en minoría estuvo a cargo de los diputados frenteamplistas Gustavo Olmos y Nicolás Viera, mientras que el informe en mayoría fue elaborado por Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto).

La Cámara de Representantes discutirá este jueves en sesión extraordinaria, a partir de la hora 10, los dos informes elaborados por la comisión investigadora de las compras y gastos del Ministerio de Turismo, que comenzó su actuación el 20 de diciembre y la terminó el 25 de noviembre.

El informe en minoría estuvo a cargo de los diputados frenteamplistas Gustavo Olmos y Nicolás Viera, mientras que el informe en mayoría fue elaborado por Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto).

El oficialismo propone remitir todas las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación, no solo las que refieren a la gestión del exministro y diputado colorado Germán Cardoso, que motivaron la instalación de la comisión, sino también las que tratan sobre el período en el que la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian estuvo al frente de la cartera, entre 2012 y 2020.

Tras la última sesión de la investigadora, Rodríguez señaló en rueda de prensa que "desde el punto de vista jurídico" los legisladores no tenían "elementos que permitieran afirmar" que había habido actos ilícitos.

"Entendemos que es la Fiscalía la que tiene que llevar adelante una investigación más exhaustiva, partiendo de la base de que es la que cuenta con las competencias y las herramientas para que si eventualmente se identifican hechos jurídicos que significasen conductas ilícitas o irregulares en funcionarios públicos, proceda a actuar en consecuencia", apuntó el diputado blanco, quien presidió la comisión.

El Frente Amplio –que ya había llevado a la Fiscalía las presuntas irregularidades de Cardoso, recogidas en varias notas de prensa en las que el diputado Eduardo Antonini se basó para solicitar la comisión– discrepa con esta postura. No solo entiende que sí se probaron las desviaciones de Cardoso, sino que también está en contra de involucrar a la exministra Kechichian, algo que los legisladores creen que es para desviar la atención.

"No creemos que vaya a entorpecer nada porque simplemente no hay sustancia como para investigar mucha cosa. En todo caso es una pérdida de tiempo", dijo al término de la última sesión de la comisión Olmos. El legislador dijo que con las actuaciones quedó probada la estrategia de Cardoso, que buscó "que se investigue todo para que no se investigue nada". "Pidió tal cantidad de cosas para ver qué conseguía y lo único que logró formular como una denuncia concreta fueron las contrataciones en torno a la Unión General Armenia de Beneficencia, y las respuestas de la propia institución fueron lapidarias sobre la transparencia con que se hicieron las cosas", agregó.

Según informó el semanario Búsqueda este jueves, nueve de los 13 diputados colorados pidieron licencia para el día en que se desarrolla la sesión. Se trata de Jorge Alvear, Ope Pasquet, Marne Osorio, Juan Moreno, Nibia Reisch, Walter Cervini, Gustavo Zubía, Omar Estévez y Martín Melazzi. Quienes sí estarán presentes, además de Cardoso y Rodríguez, son María Eugenia Roselló y Felipe Schipani.