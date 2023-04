"Seguimos sin respuestas y sin regresar a nuestros hogares": víctimas de explosión en Villa Biarritz dicen que sus vidas "cambiaron para siempre"

"Muchos vecinos continúan bajo tratamiento psicológico", expresaron.

Un grupo de vecinos del Edificio Caicobe de Villa Biarritz víctimas de la explosión del pasado 22 de julio de 2022 sostienen que desde ese día sus vidas "cambiaron para siempre".

"No se trata de pérdidas materiales, sino de la pérdida de seres queridos, de familiares. Muchos vecinos continúan bajo tratamiento psicológico, y todos, nueve meses después, seguimos sin respuestas y sin poder regresar a nuestros hogares", manifestaron en una carta.

La explosión dejó dos muertos, varios heridos e innumerables pérdidas materiales. El caso en principio se había cerrado a nivel de la Justicia luego de que el informe de Bomberos llegara a la conclusión de que se trató de un hecho accidental, y se tomó por definitivo en materia de responsabilidades penales. Sin embargo, la jueza Dolores Sánchez resolvió la reapertura de la causa, a pedido de los familiares de los fallecidos y de quienes resultaron lesionados por la explosión.

"Para nosotros no implica nada que se reabra la causa porque la carpeta pericial está concluida. La conclusión a la que arribaron nuestros peritos es contundente", dijo en ese entonces el director Nacional de Bomberos, Ricardo Riaño.

Ante esto, el grupo de vecinos manifestó que están a la espera del desarrollo de la investigación a nivel de Fiscalía. "Se encuentra enlentecida y sin avances significativos. No se están tomando medidas para aclarar el asunto", aseguraron.

"Hoy sentimos la necesidad de reclamar, no solo por nosotros, sino por todos los ciudadanos. No hemos escuchado en estos meses a las autoridades de la empresa proveedora de gas explicar por qué no se advirtió el escape de gas, como no se detectó con la antelación suficiente", agregaron.

Además, indicaron que no han escuchado a la empresa "dar certeza" de que se están tomando medidas para que no vuelva a suceder.

"Hoy pedimos por el avance de la investigación penal, por escuchar a las autoridades sobre las medidas que se han tomado para velar por la seguridad de la población y en ese sentido, exigimos que se tomen las medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", concluyeron.